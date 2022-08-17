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美元升幅收斂 Fed紀錄出爐後市場估9月升息2碼

編譯葉亭均／綜合外電
市場預估，聯準會9月升息3碼的機率從52%降至40%。(路透)
市場預估，聯準會9月升息3碼的機率從52%降至40%。(路透)

美元周三（17日）在聯準會（Fed）公布7月會議紀錄後縮減升值幅度，因紀錄顯示，Fed官員擔心在遏制通膨的同時，緊縮政策的力度可能超過恢復物價穩定所需的程度。

會議紀錄公布後，美元指數跌至106.39，隨後反彈至106.55，當日上漲0.09%。

歐元兌美元升值0.13%，至1.0185美元。

美元兌日圓升值0.55%，至134.97日圓。

NatWest Markets的G10外匯策略主管Brian Daingerfield表示：「Fed一些與會委員指出，對利率敏感的產業已經開始顯示出放緩跡象，在一些與會委員看來，存在過度緊縮的風險。」「我認為，相對於我們在會議結束後從官員談話聽到的內容，這種組合使會議紀錄有一點鴿派的感覺。」

市場現在預估，聯準會9月升息3碼的機率從52%降至40%，升息2碼的機率為60%。渣打銀行分析師Suki Cooper表示，預期聯準會9月將升息2碼。

隨著指標10年期公債殖利率維持在3%以下，以及信貸和股票市場回升，金融環境放鬆也增加了人們對聯準會可能需要更激進升息以產生影響的猜測。

澳幣兌美元貶值1.23%，因為市場擔心中國大陸對鐵礦砂等商品的需求，削弱澳幣的吸引力。

紐元兌美元貶值0.98%，在動盪交易中抹去了早些時候的漲幅。紐西蘭央行周三連續第七次升息，並暗示未來幾個月將採取更鷹派的緊縮政策，以控制居高不下的高通膨，這一度提振紐元。

英鎊也回落，尾盤下跌0.34%，報1.2059美元。此前在數據顯示英國7月消費者通膨率上升至10.1%，為40年來的最高水準後跳漲。

升息 聯準會 殖利率

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