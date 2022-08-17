東南五省受衝擊 中國財政收入前七月年減9.2%

中國財政部公布前七個月財政收入年減9.2%。路透

中國財政部17日公布數據顯示，今年前7個月，中國全國一般公共預算 收入累計人民幣12.5兆元（約1.8兆美元），按年下降9.2%，扣除留抵退稅 因素後增長3.2%；全國一般公共預算支出14.68兆元，按年增長6.4%。

數據還顯示，前7個月，全國稅收收入10.27兆元，按年下降13.8%，扣除留抵退稅因素後增長0.7%。國有土地使用權出讓收入2.83萬元，按年下降31.7%。

而財政收支的下滑恐與東南五省收入下滑有關。粵開證券首席經濟學家羅志恆曾此前分析，今年上半年，中國31省份一般公共預算收支差均為負，緊平衡壓力加大。李克強 指出東南五省財政收入佔比近4成，在地方對中央財政淨上繳中貢獻近8成，有力支撐了國家財力和中央財政對中西部地區轉移支付。換言之，中國財政體制的運行很大程度上依賴於東南五省發展經濟與組織財政收入的能力。不過今年中西部資源型省份的財政收入增速遠高於東部地區，中西部地區財政收入佔比上升。

而受到疫情與增值稅留抵退稅影響，今年上半年東南5省市財政收入均出現不同程度的下滑。比如上海因疫情實施靜態管理，部分企業出現停工停產，直接導致財政收入下滑；此外，上半年全國約2兆元增值稅留抵退稅造成地方政策性減收，東部發達省份由於製造業等規模大，符合退稅企業多，相應減收更大。

此前，中國國務院總理李克強16日在深圳主持召開經濟大省政府主要負責人座談會表示，6個經濟大省經濟總量佔全國的45%，是國家經濟發展的「頂梁柱」 。6省裡4個沿海省（廣東、江蘇、浙江、山東）在地方對中央財政淨上繳中貢獻超過6成，要完成財政上繳任務。