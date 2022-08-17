Fed+零售數據 股指無力走升

在本月持續大漲後，最新的熱門meme股票Bed Bath & Beyond繼續上漲11.77%。美聯社

交易員評估了最新的零售數據和聯準會(Fed)的會議紀錄，美股自6月中旬以來的漲勢似乎失去動力，轉趨下跌。

道瓊工業平均指數下跌171.69點或0.5%至3萬3980.32點。史坦普500指數下跌31.16點或0.72%至4274.04點。那斯達克綜合指數下跌164.43點或1.25%至1萬2938.12點。

道指終止5連漲，但本周至今仍微幅走升；史指和那指本周至今分別下跌0.14%和0.84%。

最新的Fed會議記錄顯示，Fed將繼續其激進的升息 行動，直到能夠控制通膨，股市聞訊波動。

會議紀錄顯示，「與會者繼續預計聯邦基金利率目標範圍的持續上調符合實現委員會的目標。」「由於通膨仍遠高於委員會的目標，與會者認為，需要採取限制性政策立場，才能滿足委員會促進就業最大化和物價穩定的立法授權。」

與此同時，Fed也表示可能很快會放緩緊縮步伐，同時也承認經濟形勢嚴峻，GDP成長面臨下行風險，「與會者判斷，隨著貨幣政策立場進一步收緊，在評估累積政策調整對經濟活動和通膨的影響的同時，在某個時候放慢政策升息步伐可能會變得適當。」

與此同時，交易員繼續梳理本周與沃爾瑪 和家得寶一起啟動的零售業財報業績。目標百貨(Target)下跌2.69%，該零售商上季獲利普遍低於預期，因為它正努力應對庫存過剩的問題；而勞氏(Lowe's)上揚0.58%，即使上季業績喜憂參半。

由於汽車銷售和汽油價格下降，7月零售數據保持不變，但消費者的確增加了線上支出。

E-Trade Financial交易總經理拉金(Chris Larkin)表示：「看到市場從夏季的反彈中喘口氣不足為奇。」「市場正在尋找任何跡象顯示升息步伐放緩，這似乎推動了近期的上漲。投資人應該保持靈敏，並繼續預期未來會繼續波動，因為大盤可能還沒有走出困境。」

債券殖利率 也上漲，10年期美國國債殖利率上漲7個基點至2.9%，原因是對Fed升息路徑的衰退擔憂和不確定性持續存在。因此拖累了科技等成長型股票。

迷因股的大幅波動可能是對大盤接近頂部的警告。

在本月持續大漲後，最新的熱門meme股票Bed Bath & Beyond繼續上漲11.77%。

T3Live策略長雷德勒(Scott Redler)說：「通常在到達行情尾聲時，市場會尋找高度投機的迷因個股。」「這通常會給提供一個高峰即將到來的線索，而那可能就是昨天。」

他指的是史指升破200日移動均線，但收盤未能站上該水平。這將視為多頭跡象。

Loop Capital表示，沃爾瑪強勁的上季業績對於迎合類似目標的一元店來說可能是個好兆頭。分析師丘庫巴(Anthony Chukumba)在給客戶的報告中表示：「鑑於相似的目標客戶群，沃爾瑪的表現對Dollar General和Dollar Tree來說是一個正面解讀，而一元店並未受到沃爾瑪庫存過剩的拖累。」

他認為，Dollar Tree和Dollar General等個股仍處於「最佳位置」，因為高收入客戶放棄高價商品轉向平價替代品。與此同時，這些品牌應該會受惠於隨汽油價格下降而增加的低收入消費者的消費能力。

蘋果股價上揚0.88%，在科技股中一支獨秀。今年來股價僅下跌約1%，遠優於其他大型同行如亞馬遜和Alphabet，同期分別下跌15%和17%。

蘋果本季上漲約28%，距歷史高點只有4%。

部分投資人預期在利率和通膨上升的環境下，蘋果表現會繼續壓過同業。因蘋果預期即使趨緩的消費者需求傷害全球智慧手機銷售，其iPhone銷售將持續強勁。