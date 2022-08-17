「拼多多」拼出海 消息稱9月跨境電商平台在美上線

中國電商平台「拼多多」拼出海。據晚點 LatePost 消息，拼多多正在籌備跨境電商平台，該應用預計在9月中旬上線，首站是美國。（路透資料照片）

中國電商 平台「拼多多」拼出海。據晚點 LatePost 消息，拼多多正在籌備跨境電商平台，該應用預計在9月中旬上線，首站是美國。模式將效仿中國最大跨境電商獨立站 SHEIN（希音），目前正在全品類招商。

該報導指出，「多多買菜」的多位一級主管已調職至該項目工作小組。拼多多跨境電商的賣家只需要發貨到拼多多指定的中國國內倉，然後由拼多多官方來定價等。

據IT之家報導，新浪科技5日從多種管道獲得的訊息顯示，拼多多正在秘密籌備一個出海新項目。據一位接近拼多多的人士透露，拼多多為此專門成立了出海項目組，目前尚不確定該項目向誰彙報，不過在此之前，出海業務對外亮相的是拼多多執行長陳磊。

事實上，拼多多出海的訊息已在市場上流傳，甚至有消息指出SHEIN一些員工收到了來自拼多多挖角邀請，也有消息人士指出，拼多多的新項目已經在廣州番禺設立了辦公室，地點離 SHEIN 總部不遠。但據中國自媒體「20社」近日實地走訪指出，消息指稱的科技園區中並未發現拼多多的辦公室，而近期該地也未有新企業進駐。因此估計拼多多的新出海項目仍處於初期階段。

而中國近期政策也積極鼓勵跨境電商發展，商務部 對外貿易司司長李興乾在今年6月曾表示，將聚焦解決跨境電商發展的痛點與共性問題。以完善支持政策入手，盡快出台便利跨境電商出口退換貨的政策措施，同時支持符合條件的跨境電商企業申報高新技術企業，優化跨境電商出口海外倉的退稅 流程，研究制定跨境電商知識產權保護指南等。

此外，人行國際司負責人周宇也稱，目前，人民銀行正在完善涉及跨境電商等新業態的跨境人民幣業務的政策，促進外貿新業態發展。