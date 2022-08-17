Fed會議紀錄將出爐 慎防「鷹」得嚇人

花旗經濟學家認為，聯準會（Fed）7月會議紀錄可能證明，市場誤把Fed主席鮑爾在會後記者會的發言解讀為「轉鴿」。 路透

聯準會（Fed）將在17日下午公布7月會議紀錄，投資人可能要有Fed決策官員立場「鷹」得出乎市場所料的心理準備。

巴隆周刊（Barron's）報導，花旗經濟學家霍倫赫斯特（Andrew Hollenhorst）與克拉克（Veronica Clark）提醒投資人，公開市場委員會（FOMC）7月會議紀錄可能證明，金融市場誤解了Fed主席鮑爾 在會後記者會上的發言。當時，許多經濟學家和投資人都把鮑爾的話解讀為「轉鴿」，或朝那方向邁前一步，但霍倫赫斯特與克拉克認為那種解讀是錯的。

這兩位花旗經濟學家指出，「鴿派」Fed官員，包括芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡思（ Charles Evans）和舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）在內，後來都出面表明，儘管7月通膨趨緩，Fed仍打算繼續收緊貨幣政策。7月升息 3碼（0.75個百分點）後，Fed的聯邦資金利率 目標區間升到2.25%-2.5%。

釐清中性利率水準

7月會議紀錄可能特別釐清一點。鮑爾當時表示，Fed已達到所謂的「中性利率」（neutral rate）——既不會刺激、也不會限縮經濟成長的利率水準。此話一出，立刻引起部分經濟學家批評，例如美國前財政部長桑默斯（Larry Summers）就指責鮑爾此言並未把當前的通膨率納入考量。重點是，如今的「中性」利率高於往常，畢竟以前通膨率接近2%的目標，現在則已大幅超標。

兩位花旗經濟學家說，會議紀錄可能提到，Fed政策利率已達到「長久來」的中性利率區間，但他們預料，可能有「幾人」、甚至「多人」提及當前政策利率還是訂得高於「中性」水準為宜，或「中性」水準已隨通膨持續攀升而往上移。

升息步調放緩時機

投資人或許也可從這份會議紀錄中，一窺Fed日後放慢升息步調的時機。鮑爾說「升息終會放緩」時，並未明確指出時間點，但霍倫赫斯特與克拉克認為，Fed可能在9月再次升息3碼，然後在11月和12月各升2碼。

是否有意加快縮表

最後，Fed預定9月擴大每月量化緊縮（QT）規模。部分官員曾表示，Fed若要加快縮減資產負債表（「縮表」）的腳步，就必須出售抵押擔保證券（MBS）。如果7月會議紀錄建議在9月開會時討論這個話題，那也顯示Fed決策官員「鷹」得出人意料。