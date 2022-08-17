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股壇教父席格爾：就怕聯準會這麼做 美股將跌穿6月低點

編譯季晶晶／即時報導
賓州大學華頓商學院金融學教授席格爾。（美聯社）
賓州大學華頓商學院金融學教授席格爾。（美聯社）

知名的賓州大學華頓商學院金融學教授席格爾（Jeremy Siegel）周二接受CNBC訪問時表示2022年下半年看起來有利於美股，但如果聯準會決定升息到4%或更高，股市會跌穿6月低點。

席格爾說，關於聯準會為了壓抑通膨而調升利率，「可能還剩下100個基點（的空間）⋯⋯也許是分做50-25-25（個基點升息）」。聯準會今年已四度升息，聯邦資金利率目前在2.25%-2.5%之間，他認為已高於中性水準。9月、11月和12月都還會再召開政策會議。

席格爾指出：「我們還需要再升息。我說的不是『現在停手』。但如果他們的採取非常激進的升息75-50-50基點，使利率達到4%、4.5%和5%，我認為他們會遺憾太過緊縮。」

他說，一些產業的工資還在攀升，但過去兩年主要推升通膨的房價正在下滑，而具前瞻性的大宗商品並未漲價，「如果看到這些，聯準會就不必更激進。我認為美股在6月觸底，今年下半年的表現會相當好」。

根據席格爾，如果聯準會放鬆對貨幣供應的控制，美國可能「軟著陸」，這個全球最大經濟體正經歷嚴重不景氣。軟著陸雖非必然，但他對此日益樂觀。

聯準會 升息 利率

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