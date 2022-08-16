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美股早完成觸底？二戰後就無誤的指標顯示新牛市將開啟

編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。(路透)
紐約證交所交易員。(路透)

美股標普500指數已經收復今年來暴跌的半數失地，更跨越一個關鍵技術水準，從歷史來看，只要越過這個技術水準，空頭市場100%會結束，新的多頭市場即將開啟。

標普500指數16日上漲0.19%至4305.20點，上周五（12日）已收在4232點，這是自1月3日收盤高點跌至6月16日低點後，收復一半跌幅的水準。根據投資研究公司CFRA的說法，對於密切追蹤斐波那契（Fibonacci）分析的交易人士來說，突破這個水準，代表已經觸底。

CFRA的數據顯示，標普500指數在二戰後的13個空頭市場中，從未在從波段高點跌到波段低點並回升50%後，再創更低的低點。

CFRA投資策略長史托沃（Sam Stovall）在報告中表示：「儘管標普500指數在歷經去年11月來最長周線連漲後，出現可能會暫歇的跡象，但投資人應該把任何一次下跌視為買入機會，因為歷史數據顯示底部已經到了。」

確實，一些股市交易人士對美股已在6月觸底的想法感到懷疑，擔心後市漲幅可能有限，理由是高通膨將使聯準會繼續採取數十年來最激進的升息行動。還有一些人則懷疑該指標的準確性，因為在向經濟挹注數兆美元資金以緩衝疫情影響後，市場和經濟仍處於邁向正常化的過程中。Truist Advisory Services共同投資長勒納（Keith Lerner）就因此對股市的上漲潛力感到懷疑。

勒納在報告中表示：「與2020年推出空前刺激措施和過去許多次新牛市開始時不一樣， 現在聯準會正撤回流動性，不僅是聯準會 ，全球央行的緊縮規模也是數十年來最高。所有這些緊縮措施都有遲滯效應，很難相信這對未來6至12個月的經濟成長沒有影響。」

不過，LPL Financial首席股票策略師布契賓德（Jeff Buchbinder）認為這次不會跟以往有任何不同，他還認為，在標普500指數收復半數失地後，新的多頭市場展開的可能性提高。

布契賓德說：「這顯示美股今年年底可能會比現在漲的更高，最終證明多頭市場從6月就已經開始了。」 「人們一直認為，因為VIX恐慌指數沒有飆升至40或未出現恐慌性拋售，所以沒有看到股市真正的繳械投降，但我們相信曾經我們已經有些接近那一步了。大型機構和趨勢追隨者開始追逐這個市場，因為之前他們落後了。現在股市指數已經比6月低點反彈了17％。如果你真的現在採取守勢，肯定會吃虧。」

如果歷史可做為參考，近期股市出現短暫向下修正也不足為奇。CFRA的數據顯示，從1946年以來， 標普500指數在從低點回升50%後，很快會進行回檔，30天後股市指數有54%的時間會上漲，在接下來兩個月和三個月後，指數上漲時間占比分別達到77％和69%。

指數 投資 聯準會

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