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零售類股帶動 道指連漲五天

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零售類股帶動 道指連漲五天

記者張大仁／即時報導
道瓊工業平均指數上漲，連續第5天上漲，因為沃爾瑪(圖)和家得寶的財報顯示消費者支出可能保持強勁，足以防止經濟陷入低迷。美聯社
道瓊工業平均指數上漲，連續第5天上漲，因為沃爾瑪(圖)和家得寶的財報顯示消費者支出可能保持強勁，足以防止經濟陷入低迷。美聯社

道瓊工業平均指數上漲，連續第5天上漲，因為沃爾瑪和家得寶的財報顯示消費者支出可能保持強勁，足以防止經濟陷入低迷。

道指表現優異，在盤中上漲368點後收漲239.57點或0.71%至3萬4152.01點。受半導體和太陽能股拖累，那斯達克綜合指數下跌25.5點或0.19%至1萬3102.55點，史坦普500指數小漲8.06點或0.19%至4305.2點。

道指主受沃爾瑪和家得寶的提振。沃爾瑪重申下半年財測，而家得寶維持2022年全年財測。

包括Target、Best Buy和Bath & Body Works在內的零售個股也上漲。Target和Lowe's將在17日公布財報。

50 Park Investments創始人兼CEO薩漢(Adam Sarhan)表示：「我們仍有很多零售股財報待公布。」「但總的來說，如果在本周結束時，大盤仍然上漲並且漲得不錯，而那些零售商沒有回吐今天享受的這些升幅，那將加強看多的情況。」

在其他個股方面，隨著Reddit散戶再次大舉押注該股，Bed Bath & Beyond大漲29.06%。

摩根史坦利投資管理公司資深投資組合經理人西蒙斯(Andrew Slimmon)表示，在最近的反彈中，市場有望出現短期回調。他表示，今年股市應該會走高，或者接近2022年市場開年水平，但投資人應該預期未來幾周會出現停頓。

他認為，市場仍然處於超買狀態，尤其是在短時間內大幅走高之後，「回調正被用作為那些錯過上個月大幅反彈的人籌集資金的機會。」並指出16日的一些走勢可能是由錯過近期反彈的投資人觸發的。「我認為在知道市場已經成熟，可以進行整合的時候，這對市場的支撐比它應該的要多一點。」

在沃爾瑪和家得寶的財報優於預期以及圍繞Bed Bath & Beyond的投機熱潮持續之下，零售商走勢領先大盤。

沃爾瑪上漲5.11%，家得寶上漲4.06%。Bed Bath & Beyond在盤中大漲逾70%後收漲29.06%，因為meme散戶對GameStop創始人柯恩(Ryan Cohen)的風險投資公司RC Ventures透過期權交易再次押注這家零售商的消息做出了反應。

其他零售個股也上揚。梅西百貨上漲5.76%，百思買上漲4.35%。目標百貨上漲4.57%。網購零售商亞馬遜上漲1.12%。

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