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「大賣空」貝瑞全出清只留這檔監獄股 有啥投資價值？

編譯葉亭均／即時報導
圖為GEO Group位在阿德蘭托市的民間拘留中心。（美聯社）
圖為GEO Group位在阿德蘭托市的民間拘留中心。（美聯社）

電影「大賣空」主角原型貝瑞（Michael Burry） 旗下的Scion Asset Management資產管理公司在第二季出清了11檔美股，唯一留下的一檔股票，是經營私人監獄的Geo集團（GEO Group）。這不禁令人好奇，這是檔什麼樣的股票，能獲得貝瑞的青睞？

GEO集團是全球第二大民間經營的「監獄公司」，經營超過100間私人監獄和精神療養院，擁有大約10萬張床位。此外，GEO也為更生人提供教育計畫和職訓。該集團在美國、加拿大、澳洲和南非都有經營業務，美國的業務占公司近90%的營收

GEO集團的股票，可謂是美股中的「雞蛋水餃股」，一股的價格不到10美元。GEO集團股價今年截至15日下跌約3%，至每股7.6美元，相較下，美股大盤標普500指數下跌約10%。

符合「菸屁股」股票例子

根據seeking alpha網站分析師的說法，GEO集團的股票，可以說是符合「股神」巴菲特定義的「菸屁股」股票例子。這種「菸屁股」投資方法是試圖找到一家可憐企業，雖然並非是一家好公司，但股價又是超便宜，而價值投資者還有機會可基於有利的風險報酬比來從中獲利。

GEO集團當前股價約每股7美元，公司市值約8.6億美元。值得注意的是，GEO的股價較歷史高點下跌約80%，原因是該公司從2018以來，營收沒有任何成長，甚至複合年均萎縮約2%，營收從2018年的23.1億美元，2021萎縮至22.5億美元；淨利在這段期間內更是幾乎腰斬，從16.4億美元萎縮至8400萬美元。

然而，GEO集團仍有一些價值，包括營業現金流並沒有像淨利一樣急遽萎縮，截至2021年仍有2.82億美元，若與市值相比，這樣的營業現金流是充裕的，這也代表股票當前是以3.4倍股價現金流量比來交易。該公司也還處於獲利狀態，不太可能進行清算。

分析師指出，GEO集團的資產負債表雖然不亮眼，但足夠健全可進行巴菲特所謂的菸屁股投機性投資。

股票 股價 營收

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