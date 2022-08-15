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大賣空本尊貝瑞Q2出清11檔股票 只留這一檔

編譯季晶晶／即時報導
電影「大賣空」主角原型貝瑞（Michael Burry）出清了11檔美股，手上只剩一檔。圖為他2015年出席「大賣空」電影首映會。（Getty Images）
電影「大賣空」主角原型貝瑞（Michael Burry）出清了11檔美股，手上只剩一檔。圖為他2015年出席「大賣空」電影首映會。（Getty Images）

電影「大賣空」主角原型貝瑞（Michael Burry） 旗下的Scion Asset Management資產管理公司，在第二季出清了11檔美股，手上只剩一檔。

該避險基金出脫的部位包括科技巨擘谷歌母公司Alphabet和臉書母公司MetaPlatforms，但增持經營私人監獄的Geo Group。根據周一的申報資料，這是Scion截至6月30日時唯一的持股。

Scion持有501,360股總部在佛州Boca Raton市的Geo Group。該股周一激激11%到7.6美元，擴大第2季以來的漲勢到超過15%。

Scion第1季結束時還持有多達1.65億美元的美股。

現年51歲的貝瑞在2008年金融危機前，因放空次貸泡沫而一戰成名，近幾個月在社群媒體上已經是粉絲追捧的人物，預言不景氣即將到來。他在5月的一篇推文裡提出類似於14年前的崩盤風險。

貝瑞謝絕置評申報資料。法規要求資產管理規模達1億美元的投資機構必須每季公開美股持股資訊，但只顯示在美國交易所交易的持股。不必透露非美交易證券或做空部位。這類申報都是歷史資料，提供基金在季末持股的概況，恐不能反映現有投資。

美股 投資 社群媒體

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