末日博士羅比尼：美經濟只有兩條路 硬著陸或通膨失控

經濟學家羅比尼斷言美國經濟只有兩條出路：硬著陸或通膨居高不下。（路透）

有「末日博士」之稱的知名經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）表示，鑒於聯準會 （Fed）採取數十年來最激進的貨幣 緊縮行動，美國經濟只有兩條出路：硬著陸或通膨居高不下。

這位Roubini Macro Associates的董事長兼執行長周一接受彭博電視《Balance of Power with David Westin》節目訪問時表示，「聯邦基金利率 應遠高於4%，我認為要4.5%-5%，才能真正將通膨率推向2%」。

他說：「如果不這樣做，通膨預期控制不住。 如果這樣做，我們的經濟會硬著陸。所以二選一，不是硬著陸，就是通膨失控。」

聯準會在6月政策會議後發布的點陣圖顯示，聯邦基金利率到今年年底將達約3.375％左右，2023年底接近3.8％。羅比尼直指，這不夠鷹派。

「即使利率升到3.8%，我們的通膨率仍將遠高於目標在8%左右，而且下降緩慢。市場預期聯準會明年將轉向降息，在我看來是痴心妄想。」

和羅比尼持有類似觀點的人頗多，包括高盛首席經濟學家JanHatzius，他認為聯準會很難避免深度和痛苦的經濟衰退，也就是硬著陸。

羅比尼補充「在美國，只要通膨率高於5%且失業率低於5%，聯準會的緊縮政策都導致致硬著陸。所以我的基線預期是硬著陸。」

美國7月通膨放緩速度超過預期，投資人揣測聯準會持續大幅升息的壓力稍減。7月CPI較一年前增加8.5％，低於6月的9.1%，後者是四十年來最大增幅。

美國政府上周公布數據，PPI比前一個月下降0.5%。儘管有些市場觀察人士慶祝，先後公布的這兩個數據是通膨率也許觸頂的證據，但羅比尼還有其他擔憂：「通膨的確可能見頂，問題是它會多快降下來？鑒於聯準會政策層面的實質利率仍處於深度負值區間，我認為貨幣政策還不夠緊，無法夠快地將通膨率推向2%。我們仍處於嚴重通膨的環境中，不僅美國如此，其他地方也是。」

他補充說，地緣政治事件可能導致通膨進一步飆升，包括中國大陸嚴格的防疫清零政策。羅比尼也說，持續的俄烏戰爭可能給大宗商品價格，尤其是能源價格，帶來新的壓力，他擔心出現工資-物價螺旋式上漲。