7月數據遜 中國經濟復甦不如預期

中國國家統計局15日公布七月經濟數據顯示，中國經濟恢復基礎尚不牢固。圖為在山西太原，消費者在超市選購豬肉。（中新社）

中國國家統計局15日公布中國7月經濟數據，中國7月工業增加值、固定資產投資和社會消費品零售數據均低於預期，官方坦言，中國經濟恢復基礎尚不牢固。

中國經濟歷經上海封城、房地產 爛尾樓風暴等衝擊，當局力拚下半年加速復甦，但7月經濟數據顯示無法樂觀。

據官方公布，中國7月社會消費品零售總額年增2.7%，遜於預期的5%；規模以上工業增加值按年增3.8%，低於預期的4.3%；中國房地產開發投資年降6.4%，跌幅續創2020年3月以來最大。1至7月固定資產投資年增5.7%，比1至6月回落0.4個百分點。

中國國家統計局表示，總體來看，7月高效統籌疫情 防控和經濟社會發展各項政策持續顯效，國民經濟延續恢復態勢。「但也要看到，世界經濟停滯性通膨風險上升，國內經濟恢復基礎尚不牢固」。下階段要堅持穩中求進工作總基調，按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，著力擴大內部需求，著力穩就業穩物價，有效保障和改善民生，鞏固經濟恢復基礎，保持經濟運行在合理區間。

在消費方面，按消費類型分，7月商品零售人民幣3兆2176億元，年增3.2%；餐飲收入人民幣3,694億元，年降1.5%。

針對疫情衝擊服務業，中國統計局發言人付凌暉表示，今年以來，服務業受到疫情衝擊，增長有所放緩。從7月情況來看，服務業整體上還是保持恢復態勢，但恢復趨勢有所減緩。7月分，服務業生產指數 按年增長0.6%，比上月回落0.7個百分點。

服務業生產指數回落，一方面是房地產下行拉低了服務業生產指數。7月分，房地產業生產指數按年下降10.8%，降幅比上月擴大了3.8個百分點，下拉服務業生產指數1.7個百分點。

另方面是部分接觸型、聚集性服務業增長有所放緩。7月分，租賃和商務服務業生產指數按年增長0.4%，比上月回落2.9個百分點。受疫情影響，展覽、會展、園區管理等服務活動有所減少。雖然服務業恢復趨勢有所放緩，但整體來看，服務業繼續恢復的態勢沒有改變。