等待零售財報 道指升破均線

美股上漲，華爾街連周漲勢可望持續。(美聯社)

美股上漲，華爾街 連周漲勢可望持續，交易員為本周零售股重點財報做好準備。

道瓊工業平均指數 在早盤下跌近180點後上漲151.39點或0.45%至3萬3912.44點。史坦普500指數上漲16.99點或0.4%至4297.14點。那納斯達克綜合指數上漲80.87點或0.62%至1萬3128.05點。

道指15日達成一項里程碑，自4月21日以來首次突破200日移動均線。讓投資 人更有理由相信市場已觸底。

在能源和金融股下跌帶動下，股市開盤走低，之後反彈。消費性必需品、通訊服務和消費性非必需品走高，而特斯拉將科技股拉入正值領域。迪士尼因對沖基金經理勒布(Dan Loeb)入股的消息而上漲2.2%。

Truist策略師勒納(Keith Lerner)說：「這個市場最棒之處就是讓很多人感到非常不舒服。」「市場的交易方式已為利空做好準備，所以一旦真的出現利空，反而不會傷害市場，因為它已經做好了準備。」

史指剛結束連續第4周上漲，為2021年以來最長的連漲走勢，之前經濟數據顯示通膨壓力可能略有緩解。那指和道指上周也上漲。

本周投資人將關注家得寶、沃爾瑪和目標百貨等大型零售商的財報，並尋找有關其業務如何受到通膨影響的進一步線索。

雖然中國的經濟數據令人失望，但中國央行出人意料地降息，引發對中國經濟復甦的擔憂。原油價格下跌。

美國西德州中質原油(WTI)收跌2.9%至每桶89.41元。盤中一度跌至86.82元，為2月3日以來最低水平。布蘭特原油期貨收盤下跌3.1%至每桶95.1元。盤中觸及92.78元，為8月5日以來最低水平。

消息指出，因董事會拒絕AppLovin以每股58.85元收購，Unity Software下跌7.15%。

Unity表示，該交易「不符合Unity股東的最佳利益」，並呼籲股東投票支持其以44億元收購行動廣告技術公司IronSource的計畫。

除材料和能源外，大多數類股都處於上漲走勢。消費性非必需品和消費性必需品領漲，分別上漲近1%。

華納兄弟探索(Warner Bros. Discover)下跌4.09%，因之前消息傳出，該公司將在HBO Max裁員14%或70人，因為該公司希望在4月合併後削減成本。大部分裁員來自選角、收購和實境秀部門。

《華爾街日報》報導激進投資客Elliott Management持有該公司大量股份後，Cardinal Health上漲0.94%。