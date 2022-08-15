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SK集團砸2.5億美元 投資蓋茲創辦的核能新創泰拉能源

編譯林奇賢／綜合外電
SK集團15日宣布，已對小型核子反應爐開發商泰拉能源（Terra Power）投資2.5億美元。路透
SK集團15日宣布，已對小型核子反應爐開發商泰拉能源（Terra Power）投資2.5億美元。路透

SK集團15日宣布，已投資2.5億美元，挹注比爾蓋茲創辦的小型核子反應爐開發商泰拉能源（Terra Power），藉此降低全球碳排放量，並建立綠能的投資組合。

韓國先驅報報導，南韓第二大財團SK集團聲明表示，旗下控股公司SK Inc.和能源公司SK創新（SK Innovation），和蓋茲並列泰拉能源的最大投資人；泰拉能源迄今已募資至少7.5億美元。

在獲得美國海外投資委員會（CFIUS）批准後，這兩家南韓公司近期完成對泰拉能源的投資。SK集團表示，這是目前挹注新一代核子反應爐產業的最大單筆投資。

SK集團在聲明中說，透過這項投資，SK Inc.和SK創新將共同研發小型模組化反應爐（SMR）所需的新一代技術，並計劃在南韓和東南亞國家商轉SMR，藉此取得零碳電力，在實現碳中和的過程中搶占先機。

泰拉能源成立於2008年，研發設計鈉冷快中子反應爐（SFR）的技術，這被視為第四代核子反應爐。這項技術的特點是可以大幅減少核廢料，同時保有高度安全性。該公司力拚2028年在美國興建第一座SFR。

SK集團也提到泰拉能源生產錒-225的技術；這是一種會放射α射線的放射性核種。SK集團對其在不損害正常細胞的情況下治療癌症的有效性，寄予厚望。SK集團說，盼透過泰拉能源和該集團投資的生物公司合作，探索生物製藥領域的各種商機。

投資 南韓 綠能

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