美國新一波EDA軟體禁令 恐影響中國先進IC設計

美國新一波EDA軟體禁令， 恐對中國先進IC設計造成影響。(圖／西門子數位化工業軟體提供)

美國祭出新一波EDA（電子設計自動化）軟體禁令， 恐對中國先進IC設計造成影響。

商務部宣布管制開發3奈米以下的電子設計自動化（EDA）軟體出口，市調機構集邦科技預期，中國從晶片 設計初期乃至後端的系統設計，都將陷入發展困境，影響中國半導體產業長遠發展。

集邦調查指出，全球EDA軟體市場， 2020～2024市場規模將自81 億美元成長至136億美元，年複合成長率達 13.8%。

目前EDA軟體市場呈現寡占局勢，主要廠商有美國新思（ Synopsys）、益華電腦 （Cadence）、西門子（Siemens），集邦統計，2021年三大廠商市占率分別是新思占32%、益華電腦30%、西門子13%，三大廠商市占率合計達 75%。

由於美國祭出此次EDA限制令前，2019就將華為 列入實體清單，當時美系EDA業者包括新思與益華電腦就受禁令影響，無法授權EDA予華為海思，歷時3年對美系業者EDA部門乃至整體營收 皆未見直接衝擊，且禁令確實達成對華為的打擊。

集邦指出，中國華大九天是中國EDA產業的龍頭，但其技術、營收規模與整體影響力仍遠不及美系EDA業者。

華大九天的「類比電路設計EDA」和「平板顯示電路設計EDA」較為成熟，而「數位電路設計EDA」與「晶圓製造EDA」仍大幅落後於美系EDA，並且尚未進入GAA研發。

集邦分析，中國即使在本次限制生效前大量採購EDA取得授權，之後軟體也需連網回原廠進行授權更新才能使用，對此美國可以確實進行管制。

雖然短期中國IC設計還沒有使用GAA EDA的需求，但3~5年後要往3奈米先進製程設計必然有跨入的必要，若沒有美系EDA工具的支援，中國IC設計從晶片設計初期乃至於後端的系統設計，都將陷入發展困境；且中國晶圓製造也有使用EDA的需求，在美系設備偕同軟體的雙重限制下，恐將影響中國半導體長遠的發展。