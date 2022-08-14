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把4G變5G 傳華為大量下單Mate 50 5G手機殼

記者葉文義／即時報導
華為已定在下月初正式發布Mate 50系列手機，供應商爆料華為官方大量下單Mate 50 5G手機殼產能。(中關村在線)
華為已定在下月初正式發布Mate 50系列手機，供應商爆料華為官方大量下單Mate 50 5G手機殼產能。(中關村在線)

據專業IT網站「中關村在線」消息，華為已定在下月初正式發布Mate 50系列手機，供應商爆料華為官方大量下單Mate 50 5G手機殼產能，這也間接證實華為Mate 50備貨充足，同時Mate 50確定沒有5G版。

在美國制裁下，華為成為5G時代唯一只能銷售4G手機的製造商。但即便如此，華為還是不放棄手機業務。

此前有數位博主爆料，華為將於 9 月 7 日舉行Mate 50系列新品發布會，預計將有Mate 50e、Mate 50、Mate 50 Pro、Mate 50 RS 同台亮相。

與此同時，蘋果也宣布原定於9月13日的秋季發布會將提前至9月6日發布。恰好比華為提前一天。屆時新款iPhone14和iPad10等新品也將和大家見面。

此次華為和蘋果發布會出現「撞期」的情況。也有數位博主爆料，華為此次選擇在9月發布新品，就是為了和蘋果正面對決，目前華為正在籌備Mate 50系列發布會的錄製工作，並且規模很大。

距離華為Mate 50發布會已進入倒計時階段，近日，有海外爆料稱華為5G手機殼供應商Soyealink暗示華為已經大量下單Mate 50手機殼產能，這也從一個側面證實了華為Mate 50備貨充足、依然4G版本的事實。

華為 手機 5G

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