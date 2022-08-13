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蘋果股價大漲 為美股多頭注入強心針

編譯陳律安／綜合外電
投資人從蘋果股價走勢，找尋美股能否持續上漲的跡證。 路透
投資人從蘋果股價走勢，找尋美股能否持續上漲的跡證。 路透

對試圖評估美國股市是否持續上攻的投資人而言，近來強漲的蘋果股價或許令人備感振奮。

蘋果這家全球市值最高的企業，為標普500指數權重最大的個股，也是美股能否續漲的關鍵。蘋果股價的表現已連續九周勝過標普500指數，也帶動以科技股為主的那斯達克100指數，自6月的波段低點以來回升22%。

研究業者DataTrek共同創辦人柯拉斯說，蘋果是眾人目光焦點的主力股，能決定投資走向，因此蘋果近來的股價表現令投資人備感振奮。

儘管美股自6月來吹起反攻號角，但標普500指數今年來仍下跌10%。蘋果股價在上半年隨著科技股大跌後，如今全年表現已有望轉正。2008年金融海嘯後的兩次牛市期間，蘋果表現都超越大盤。

投資人之所以搶進蘋果股票，是押注這家iPhone製造商強健的資產負債表能持續回饋股東，並無視經濟衰退的疑慮，從逾10億名用戶賺進大量獲利。

Synovus Trust公司資深投資組合經理人摩根說，在市場充滿不確定性之際，蘋果股票成為資金避風港。

然而，蘋果股票與美股大盤同樣面臨諸多逆風，包括通膨對消費者造成的壓力，以及中國大陸嚴格的防疫清零政策，對蘋果供應鏈揮之不去的影響。儘管外傳蘋果已要求供應商在iPhone生產上，維持如同去年的步調，但部分供應商已警告相關需求放緩。

蘋果股價上揚，也使得其價格再度回到昂貴的領域，目前蘋果以未來12個月預估獲利所估算的本益比為27倍，高於過去十年的平均值17倍。

蘋果 投資 股價

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