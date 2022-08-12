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看好通膨觸頂 股指連升四周

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看好通膨觸頂 股指連升四周

記者張大仁／即時報導
美股大漲，使史坦普500指數連續第4周上漲，因為人們寄望通膨正在觸頂。美聯社
美股大漲，使史坦普500指數連續第4周上漲，因為人們寄望通膨正在觸頂。美聯社

美股大漲，使史坦普500指數連續第4周上漲，因為人們寄望通膨正在觸頂。

道瓊工業平均指數上漲424.38點或1.27%至3萬3761.05點。史指上漲72.88點或1.73%至4280.15點。那斯達克綜合指數上漲267.27點或2.09%至1萬3047.19點。

史指本周上漲3.25%，為2021年11月以來最長的連周走漲。道指本周上漲2.92%，那指上漲3.08%。那指也是連續第4周上漲。

通膨報告的利多提振了股指。6月至7月的消費者物價指數(CPI)持平，絕大多數要歸功於汽油價格下跌，從而降低了總體通膨。農產品價格出現意外下降。12日公布進口物價跌幅也超過預期。

本周走勢延續6月中旬低點以來的反彈。史指自低點上漲了16.7%，而道指上漲了13%，那指上漲了22.6%。

利多提振了投資人信心，讓某些人相信近期的漲幅不僅僅是典型的熊市反彈。

MKM Partners首席經濟學家兼市場策略師達達(Michael Darda)在報告中表示，「我們並不認為今年美股會創下新高，多半處於區間；但隨著通膨緩解和Fed放慢升息步伐，我們不會對市場走向高點感到驚訝。」

道指表現最好的包括迪士尼、默克和蘋果。

以次貸危機而出名的「大空頭」投資客伯里(Michael Burry)警告，「令人上癮的」消費者支出預示著未來會有更多麻煩。

他推文指出，「面對通貨膨脹，消費者選擇擴大而不是削減支出，淨消費者信貸餘額正以創紀錄的速度增加。」「還有人記得儲蓄過剩問題嗎？沒有了。疫情直升機撒錢教會人們再次消費，而且很容易上癮。冬天來了。」

伯里表示，在通膨保持在數十年高點的情況下，消費者仍在大肆購買商品和服務。

Bespoke Investment Group指出，半導體本周開局艱難，但全周表現不差。在輝達和美光發出營收預警後，VanEck Semiconductor ETF在8日和9日大跌。但本周小幅收漲。與此同時，輝達在8日和9日下跌10%之後，本周僅下跌2.6%。美光本周上漲4%。

史指連續第二天升至關鍵技術水平4231點之上，這是從高峰跌至谷底的50%回撤點。從歷史上看，這是股市已經觸底的訊號。

BTIG策略師克林斯基(Jonathan Krinsky)說：「這的確意味著不會再跌至最低點，但這並不代表就會自此直線上升。」最大的問題是它是否會保持在該水平，或者只是在盤中觸及它。

根據他的說法，自1950年統計至今，史指在收於50%回撤位上方後從未回到低點。而在2001年5月股指大跌時，史指僅在盤中上漲至50%回撤位上方，熊市又持續了18個月。

而即使收於該水平之上，史指仍可能處於艱難時期。克林斯基說，「在1974年、2004年和2009年突破50%回撤位後不久，都出現了相當的震盪。」

指數 投資 美股

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