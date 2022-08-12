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社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

塑膠原料出現供過於求 價格直直落

編譯易起宇／綜合外電
美國塑膠出現供過於求，價格持續直直落。 路透
美國塑膠出現供過於求，價格持續直直落。 路透

由於產量增加和需求減緩，美國塑膠價格可能將持續從後疫情時代高點下滑，這對自疫情高峰以來一直面臨原物料通膨高漲問題的汽車製造商等消費者而言，將是好消息。

彭博資訊報導，據產業分析師表示，由於現貨價格疲軟，被視為塑膠業觀察指標的高密度聚乙烯（HDPE）期貨價格，今年預料將持續下滑。市場資訊提供商ICIS數據顯示，美國HDPE出口現貨價格自1月來已下跌21%，或每磅12.5美分。

由於政府實施協助全球經濟從疫情影響中復甦的刺激措施，美國塑膠價格在去年攀漲至高點。汽車、電子產品和其他消費性產品的需求突然暴增，導致供應鏈陷入空前堵塞，並進一步引發價格通膨。

但現在全球經濟正在降溫。據世界銀行預估，全球經濟成長率今年將下滑至2.9%，低於去年的5.7%。全球化學業各主要市場也都正出現減緩跡象。

但對美國塑膠業來說，這波消費減速來的特別不是時候，因為美國的塑膠產量正持續提升。這波持續多年的產量成長階段主要受到美國頁岩氣革命釋出的大量廉價天然氣帶動，使美國相對亞洲和歐洲有大幅成本優勢。

據產業顧問公司NexantECA表示，北美地區的塑膠產量預計明年底前將增長13%，埃克森美孚（Exxon Mobil）和殼牌（Shell）分別正在德州和賓州建造新廠。

疫情 汽車 德州

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