不跟美國玩？多家國企中概股主動宣布自紐交所退市

在美中概股掀集體退市潮。(美聯社)

中概股掀起退市潮，大型國有企業集體離場。中國人壽12日率先發布公告稱申請自願將公司存託股（ADR）從紐交所退市，並撤銷該等存託股及其對應H股在證券 交易法項下的註冊。隨後上海石化、中國石化、中國石油 、中國鋁業等陸續發布公告稱擬將美國存託股份從紐約證券交易所退市。

中國人壽擬將其ADR從紐交所交易所退市。將於8月22日向美國證管會（SEC）提交表格，預料ADR最後一個交易日為9月1日。

中國石化表示，公司擬於29日或前後向SEC提交一份表格，以將其存託股自紐交所退市。該等退市預計在表格提交後十日生效。中國石油存託股在紐交所的最後交易日期為9月8日左右。此外，中國鋁業稱擬將美國存託證券股份從紐約證券交易所退市，撤銷美國證券交易法下註冊及終止信息披露責任。

對於中概股退市，中國證監會12日回應指出，上市和退市都屬於資本市場常態。根據相關企業公告訊息，這些企業在美國上市以來嚴格遵守美國資本市場規則和監管要求，作出退市選擇是出於自身商業考慮。這些企業都在多地上市，在美上市的證券佔比很小，目前的退市計劃不影響企業繼續利用境內外資本市場融資發展。中國證監會尊重企業根據自身實際情況、按照境外上市地規則作出的決定。並將與境外有關監管機構保持溝通，共同維護企業和投資者合法權益。

在中美關係緊張下，中概股在美國資本市場處境艱難。近期，阿里巴巴被美國SEC列入「預摘牌」名單，面臨退市的風險。也因此，阿里巴巴此前宣告要在港股雙重上市，以能獲得更好流動性支持。今年3月以來，已經有150多家中概股被納入預摘牌名單。其中包括京東、嗶哩嗶哩、拼多多、百度 、騰訊音樂、科興生物、華住集團、蔚來、中國南方航空、中國東方航空等多家知名企業。