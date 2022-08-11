放緩升息速度？Fed官員：要看到更多通膨減緩證據

美國7月就業報告強勁，通膨出現緩和信號，使聯準會（Fed）接下來的決策更加棘手。 （路透）

美國7月就業 報告強勁，而通膨升勢出現緩和信號，使聯準會（Fed）9月會議時面對的決策環境益發複雜。

接下來陸續公布的通膨與經濟活動數據，將指引Fed決定9月究竟是升息 2碼還是3碼。官員們已經表示，他們要看到明確證據，證明物價壓力與經濟成長雙雙降溫之後，才會放緩升息速度。

如果後續數據證實物價壓力正在減緩，則7月的CPI數字便已經為升息2碼打開了大門。但7月就業報告顯示就業及工資仍加速上升，預示所得大幅增加將能支持消費支出增強及物價上漲，因此Fed仍有可能第三度升息3碼。

鮑爾在6月時表示，去年夏天通膨曾經減緩，「之後又再度回升。因此我認為不應輕易宣稱已經勝利」。

明尼亞波利斯區聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）（今年無投票 權）10日表示，他仍預料Fed必須再升息共1.5個百分點，於明年時升到4.4%（4.25-4.5%）左右；他表示，「這只是通膨可能開始走對方向的第一道訊息，但不會改變我預期的升息路徑」。

一些Fed決策官員已經表示，9月可能升息2碼，而金融市場人士則認為Fed很快就會放緩升息速度。這有賴於經濟活動減緩，但7月就業報告並未透露出此種訊息。

芝加哥聯準銀總裁伊凡斯（今年無投票權）表示，他預測Fed將於9月升息2碼，11月及12月再各升息1碼，2023年須再升息2碼。

聖路易聯準銀總裁博拉德（今年有投票權）表示，他認為今年還剩下的三次會議之內，Fed總共應升息1.5個百分點（6碼）。他表示，9月升息3碼「確定將納入討論」。