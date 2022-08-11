通膨仍勝預期 股指反彈暫歇

投資人再度迎來另一份優於預期的通膨報告，美股暫時失去方向感。美聯社

投資 人再度迎來另一份優於預期的通膨報告，美股暫時失去方向感。

道瓊工業平均指數 上漲27.16點或0.08%至3萬3336.67點。史坦普500指數小跌2.97點或0.07%至4207.27點。那斯達克綜合指數下跌74.89點或0.58%至1萬2779.91點。三大股指開盤走高，但隨著交易時間過去而失去動力。

7月生產者物價指數(PPI)較6月意外下降，投資人接收更多經濟利多消息。PPI 下降 0.5%，而《道瓊》的估計為上升0.2%。剔除食品和能源的核心PPI漲幅也低於預期。

10日公布的7月消費者物價指數(CPI)令人鼓舞，上揚8.5%，略低於《道瓊》調查分析師預期的8.7%，且增速較前一個月有所放緩。

CPI報告發布後，美股11日早盤再次上漲，但尾盤漲勢轉弱。

MissionSquare年金投資長維克(Wayne Wicker)表示，「投資人雖然對通膨下降感到寬慰，但這並不能改變Fed將繼續升息的事實。我不太確定在這個關鍵時刻人們是否想給出一個完全明確的訊號，但我的確認為市場情緒比60天前要好得多。」

市場的一個亮點是迪士尼。在這家媒體巨頭上季強於預期的訂戶數量以及超出預期的獲利和營收後，股價上漲4.59%。迪士尼還表示將提高Disney+的訂價。

根據S3 Partners的數據，對ARK系列ETF的空頭部位繼續下降，總空頭部位從2021年底的超過30億元降至20億元以下。

數據顯示，伍德(Cathie Wood)操盤的旗艦主動基金方舟創新(Ark Innovation) ETF的空頭部位下降尤為顯著。S3表示，自2021年2月以來，對該ETF的空頭部位首次降至10億元以下。

面對利率上升，伍德這支科技ETF成為今年最大輸家之一。然而，在7月實現單月成長後，最近出現反彈的跡象，這是去年10月以來的第一個上揚的月份。今年以來，該ETF仍下跌47%。

股指在收盤前最後一個小時跌至低點，因為原油，尤其是天然氣期貨大幅上揚，打亂了這兩天有關通膨正在降低的論點。

直到今日，整個夏季的能源價格疲軟，加上最新的統計宣稱汽油價格已跌至3月以來的最低點，部分推動了這種「通膨觸頂」的信念。

能源類股大幅走高。德文能源上揚7.34%、馬拉松石油上揚7.08%，斯倫貝謝上揚5.64%，響尾蛇能源上揚5.35%。這4支個股是史指前5大漲幅個股中的4個。

《華爾街日報》報導，中國領導人習近平在眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）訪問台灣之前告訴拜登總統，他無意與美國開戰。報導指出，習近平告訴拜登，美國和中國都需要「維護和平與安全」。

自裴洛西離開台灣後，中國一直在台灣附近進行軍事演習。今年對台灣戰爭的擔憂加劇，一些外交政策專家將其與俄羅斯入侵烏克蘭相提並論。

Compound Capital Advisors策略師比勒洛(Charlie Bilello)推文說，至少1980年以來，無論是IBM、微軟或埃克森美孚，沒有任何一支股票占史指權重像蘋果 一樣多。蘋果如今占史指權重約7.3%。蘋果下跌0.44%，今年來下跌不到7%。