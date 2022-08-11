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中芯國際發布Q2財報 淨利潤年減25.2%

記者黃雅慧／即時報導
中芯國際位在上海張江高科技園區的總部招牌。 記者林宸誼／攝影
中芯國際位在上海張江高科技園區的總部招牌。 記者林宸誼／攝影

中芯國際於11日晚間發布第2季財報顯示，第2季營收為19.03億美元，相較於2022年第1季的18.42億美元增長3.3%，相較於2021年第2季的13.44億美元增長41.6%。此外，第2季毛利為7.51億美元，年增85.3%。中芯國際表示，需求增長和全球區域化趨勢不變，雖短期有調整，但本土製造長期邏輯不變。

財報顯示，中芯國際第2季毛利率為39.4%，2022年第1季為40.7%，2021年第2季為30.1%。中芯國際第2季歸屬母公司淨利潤為5.14億美元，較上期增長15%，較去年同期則下降25.2%。

中芯國際表示，疫情對於人員流動的管控，部分工廠歲修並沒有在第2季進行，使疫情對於產出的整體影響低於預期，因而當季收入和毛利率都略超指引。上半年，公司資本開支共計25億美元，增加了折合8英吋5.3萬片每月的產能，進度符合預期，新廠項目亦按計劃推進。展望未來，中芯國際預計銷售收入月增率持平到增長 2%，毛利率在38%到40%之間。

此外，中芯國際也發布人事異動公告。在安謀（Arm）聯合創始人William Tudor Brown （「Brown 先生」）於11日在個人領英（Linkedin）上宣布辭去中芯國際董事後，中芯國際今日稍晚發布公告，宣布趙海軍博士辭任執行董事職務，同時委任吳漢明院士擔任第一類獨立非執行董事、董事會提名委員會成員及戰略委員會成員，自 11 日起生效。

利率 疫情 營收

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