美股道瓊早盤漲200點 PPI數據報喜、迪士尼財報亮眼

美股三大指數11日早盤齊揚，道瓊工業指數漲逾200點，反映迪士尼上季表現超強，加上最新數據顯示通膨放緩，助長投資人樂觀情緒。路透

美股三大指數 11日早盤延續前一日漲勢，道瓊工業指數一度漲逾200點，反映娛樂巨擘迪士尼 上季業績表現超強，加上今公布的7月生產者物價指數（PPI）升幅低於預期，減緩聯準會（Fed）大幅升息壓力，助長投資 人樂觀情緒。

道瓊工業指數11日早盤一度大漲220點或0.67%，標普500指數也漲0.67%，那斯達克指數大漲0.76%。費城半導體指數上揚1%，台積電ADR漲近2%。

迪士尼10日盤後公布上季營收和獲利均高於預期，且旗下串流影音服務Diney+訂戶數大增，將漲價38%。 同屬迪士尼的Hulu、ESPN+和Disney+訂戶數累計達2.21多億戶，超過Netflix的2.2億戶，諸多利多帶動股價11日早盤勁揚8%。

昨日報告顯示7月整體消費者物價指數（CPI）升勢趨緩後，今公布的7月PPI月降0.5%且低於預期，為2020年4月來首度滑落，原因是能源價格大跌遏止通膨氣焰，成為通膨降溫的最新跡象。

高級投資策略師Mona Mahajan說：「當前趨勢對市場友善，市場樂於看到昨天和今天數據反映通膨朝正確方向再邁出一步。」

財報季尚未結束，電動車新創Rivian、二手貨平台Poshmark等企業將發布財報。