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飛天計程車後年到 聯合航空付千萬元押金 預購100架

編譯季晶晶／即時報導
聯合航空支付1,000萬美元押金，向Archer Aviation預訂100架飛天計程車。(取材自Archer Aviation官網)
聯合航空支付1,000萬美元押金，向Archer Aviation預訂100架飛天計程車。(取材自Archer Aviation官網)

華爾街日報報導，聯合航空（United Airlines）支付了1,000萬美元的押金，預訂100架飛天計程車，表明聯航對這項新興技術愈來愈有信心。

聯航與合作夥伴去年投資Archer Aviation，這家總部在舊金山灣區的公司正在開發類似於直升機、能垂直起降的飛天計程車。雖然這種新型飛機尚未獲得監管機關核准載客上路，但航空公司寄望以後能用它載送旅客來往於樞紐機場，避開擁堵的高速公路，同時減少碳排放。

Archer研發中僅四席客座的飛天計程車，聯航是首發客戶，顯示傳統航空公司認為新技術能在該領域占有一席之地。

美國聯邦航空總署（FAA）正全力查驗新機、設定飛行員要求，並研究空域畫分，最早可在2024年讓部分公司的飛天計程車取得認證。Archer執行長Adam Goldstein表示，該公司預計2024年底前可獲認證，展開商業營運。他說：「業內有很多關於下單的討論。聯合航空是第一家真正搬出現金做出承諾的公司。」

根據初步協議，聯航最多將購置200架Archer的飛天計程車。至於其他航空公司，也各自宣布他們對飛天計程車的投資計畫，以及初步的訂單。例如美國航空（American Airlines）去年投資了另一家新創業者Vertical Aerospace公司2,500萬美元，上月承諾為50架電動垂直起降飛機支付預付款，並確認預約了交貨期。但這筆錢尚未轉手。

聯航早期技術創投基金總裁Michael Leskinen表示，自最初投資以來，聯航在過去一年半裡，對Archer能籌集足夠資金，且在飛機電池等發展方向正確，更具信心。他說，搭乘飛天計程車的價格將與Uber禮車差不多，從曼哈頓到紐約機場可能在110到120美元間，並可能隨時間推移降價。

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