通膨趨緩 Fed鷹派官員：支持這兩年繼續升息

美國7月整體消費者物價指數（CPI）漲勢明顯趨緩，且低於市場預估，兩名聯準會（Fed）官員對此表示，這不會動搖Fed今明兩年升息路徑。(路透)

美國7月整體消費者物價指數（CPI）漲勢明顯趨緩，且低於市場預估，兩位聯準會（Fed）官員對此表示，這不會動搖Fed今明兩年的升息 路徑。

新冠疫情爆發前最鴿派的Fed官員、明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）10日表示，他希望年底前將基準利率 調升至3.9%，並在2023年進一步調高至4.4%。

卡斯哈里出席美國智庫阿斯本研究所（Aspen Institute）舉辦的活動時說：「在6月發布的點狀圖中，我建議今年底前將聯邦資金利率提高到3.9％，和明年底前調升4.4％，至今還沒有什麼事能讓我改變這種預測。」

美國勞工部公布，7月CPI與6月持平，低於之前的預估值0.2%和6月的1.3%；年增率為8.5%，低於市場預估值8.7%和6月的9.1%，升勢明顯趨緩，顯示通膨壓力溫和減輕，也使Fed大幅度升息的壓力暫時減輕。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）10日出席另一場活動時說，他樂見最新的CPI數據，但認為通膨仍「高得令人無法接受」。他說：「我預估，我們將在今年剩餘的時間和明年繼續升息，以確保通膨回到央行設定的2％目標。」

卡斯哈里明年將在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）擁有投票權；伊凡斯預計明年初退休。

7月CPI低於市場預期，使投資人對Fed在9月升息3碼的預期降低。

談到市場對Fed政策路徑的定價時，卡斯哈里表示，有關Fed明年初開始降息 的結論是不切實際的，因為屆時通膨率很可能仍遠高於Fed設定的2％目標。他說：「我認為更有可能的情況是，我們將把利率提高到某個水準，然後停下腳步觀察，直到確信通膨率已經回落至2％，之後才會考慮降息。」

伊凡斯則預估，到年底時聯邦資金利率目標區間將從當前的2.25%-2.5%升至3.25%-3.5%，並預估2023年底將升至3.75%-4%。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點