食品價格一飛沖天，不是只受通膨影響

食品價格大漲，不是只受通膨推升。（路透）

總體來說，通貨膨脹可能真的正在放緩，但食品價格仍然居高不下。

勞工統計局表示，在過去12個月中，食品雜貨價格飆升13.1%，為1979年3月以來最大年度漲幅。

過去一年幾乎所有雜貨價格都在飆升。

雞蛋 價格飆升38%，其他商品價格也上漲：如麵粉上漲22.7%，雞肉上漲17.6%，牛奶上漲15.6%，牛絞肉上漲9.7%，培根上漲9.2%。水果和蔬菜的價格上漲9.3%。

許多因素導致食品成本上漲：致命的禽流感導致雞蛋減產，巴西的嚴重乾旱導致咖啡 作物減產，烏克蘭 戰爭導致春季小麥價格飆升。

雖然大宗商品價格正在下降，但這些降低的成本要轉嫁給消費者還需要時間。此外，生產商的許多其他成本如燃料、勞動力和包裝，也一直未能降低。

隨著供應中斷，需求也在增加。

與生活非必需品不同，當物價上漲時，消費者不可能隨意就停止購買食品。然而，他們可能會做出更便宜的選擇。生產商、雜貨商和餐館經營者已經注意到，消費者的確在比價，將價格較高的商品換成更實惠的商品。

泰森食品8月初表示，顧客對牛排的需求正在下降，而對雞肉的興趣正在上升。溫蒂漢堡(Wendy's)的客流量下滑，因為一些客戶決定在家自行烹調午餐或吃早餐；CEO潘納格(Todd Penegor)在財報分析師電話會議上表示，疫情前大約82%的餐點是在家吃的，之後這個數字雖上升了3個百分點，但就一直維持不變。

他說：「消費者有點緊張，所以在家準備更多的餐點​​。」「通貨膨脹一直很高，所以淨可支配收入受到了一點壓力。」

餐廳也一直在提高價格，但速度較慢。截至7月的過去一年，菜單價格上漲了7.6%，低於總體通膨率。

此外，食品價格絕大多數未受政府為削減不斷攀升的成本所做的努力的影響。

聯準會(Fed)主席鮑爾在6月的參議院銀行委員會聽證會上承認這一點，聲稱提高利率以對抗通膨不會降低食品價格。

Fed認為，「食品和能源受到全球大宗商品價格影響的方式，是明白告訴大家：『嘿，這些東西並沒有真正直接被你控制。』」

本質上，思考邏輯是這樣：由於美國無法控制烏克蘭戰爭和更高的運輸成本等國際因素，因此無法完全控制國內食品價格。

此外，為農業綜合企業提供金融服務的CoBank知識交流部門主管福克斯(Rob Fox)指出，美國政府沒有像石油那樣儲備糧食，「政府沒有能力釋出額外的小麥、玉米和奶酪。」

結果是雜貨店走道的商品價格穩步上漲，部分商品的上漲幅度大於其他商品。

經季節性波動調整後，7月雞蛋價格較6月上漲了4.3%。咖啡和花生醬各貴了3.5%；麵粉上漲3.2%，麵包上漲2.8%。奶酪上漲2%，雞肉上漲1.4%。

不過，有些價格開始下降。柑橘下跌3.2%，全脂牛奶下跌1.4%。生烤牛肉下降1.3%，生牛排下降1.1%。火腿便宜了1%。

跌幅最大的是熱狗，下跌6.1%。