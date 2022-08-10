外送平台成長減速 下個出路可能轉型為SaaS

Uber Eats等食物外送平台正面對疫後市場現實：顧客成長減速。路透

隨著新冠肺炎疫情降溫，食物外送平台業者發現，叫外送的新顧客減少了。但就在此時，投資 人要求改善獲利的壓力卻與日俱增，迫使平台經營者必須想辦法吸引更多用戶。路透評論指出，外送平台的下一步，或許是轉型為「軟體即服務」（software-as-a-service，Saas）公司，把外送技術當服務兜售給零售業者。

DoorDash、Uber Eats等食物外送平台正面對疫後市場現實：顧客成長減速，過去兩年用戶激增的景象難再現。DoorDash 4日表示，第2季營收 躍增30%，成長幅度遠不如去年同期的83%，且因大手筆投資海外擴張及非食物事業而淨虧損2.63億美元。Uber 2日說，Uber Eats等外送部門上季營收年增37%至27億美元，但比2021年同季的成長122%大幅減速。

路透熱點透視專欄作家Karen Kwok認為，食物外送平台若想改善獲利能力，抑制行銷或招聘支出是一個辦法，另一途徑是開拓新的營收來源，例如讓餐廳在平台上刊登廣告，帶進廣告收入。

然而，吸引更多顧客，對降低每筆訂單成本和提升效率至為關鍵。選項之一是把快速外送能力當服務來賣。超市或其他零售商家若繳月費「訂閱」這種服務，可借用這項技術追蹤價格和駕駛，技術提供者則能從每筆訂單抽成。目前已有逾百家零售公司（包括蘋果和沃爾瑪）和Uber合作，DoorDash則正建立倉庫，並對加拿大最大雜貨連鎖店Loblaw供應駕駛員。

由於技術是現成的，轉進Saas市場應可提升利潤。軟體訂閱巨人如Salesforce、思愛普（SAP），毛利率 約有70%；相形之下，亞馬遜投資的 Deliveroo毛利率約40%。隨著利潤率大躍進，平台公司在股票投資人心目中的身價也將隨之提升。

Deliveroo 10日表示，上半年稅前虧損1.47億英鎊（1.77億美元） ，比去年同期虧損的9,500萬英鎊擴大，第2季平台成交總額（gross transaction value）年比增幅僅2%，比第1季的12%大幅滑落。

這家英國外送公司表示，成長減速反映消費者市場「逆風增強」。該公司宣布推出廣告平台，並結束荷蘭業務。