7月數據或預示通膨觸頂 市場轉捩點？
金融市場10日對美國7月消費者物價增速趨緩做出強烈反應，美股大漲、美元急挫，黃金等商品走升。如果這項數據預示通膨觸頂，將是今年迄今市場趨勢的主要轉捩點。
在汽油價格大幅回跌7.7%的帶動下，美國7月的通膨年增率趨緩至8.5%，月增率更是降為零，增幅小於經濟學家的預期也是11個月以來首見。
分析師說，雖然在Fed下次貨幣政策會議之前還會有另一份非農就業數據和消費者物價指數（CPI）報告，但上周公布的強勁就業成長數據，連同這項通膨增速趨緩報告，肯定會讓聯準會主席鮑爾和美國企業鬆了一口氣。
市場理所當然對這項通膨增速回軟的數據做出強烈反應，根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具，市場已暗示，美國聯準會（Fed）在下次會議上升息75個基點（3碼）的可能性，已從這項消費者物價指數發布前的近70%，陡降至現在的25%。
聯準會大幅升息的機率陡降，除了美股道瓊指數10日早盤大漲逾500點外，美元承受了強勁的拋售壓力，衡量美元兌六種一籃子主要貨幣的DXY美元指數盤中重挫1.43%，跌破105關卡。美元走貶後，以美元計價的黃金等商品價格上漲。
分析師指出，假如「通膨觸頂」的題材在未來幾周內升溫，那麼這項7月通膨數據，將被視為今年迄今市場趨勢的一大轉捩點。
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