7月數據或預示通膨觸頂 市場轉捩點？

在汽油價格大幅回跌7.7%的帶動下，美國7月的通膨年增率趨緩至8.5%。這項通膨數據會是市場趨勢的轉捩點嗎？(美聯社)

金融市場10日對美國7月消費者物價增速趨緩做出強烈反應，美股大漲、美元急挫，黃金等商品走升。如果這項數據預示通膨觸頂，將是今年迄今市場趨勢的主要轉捩點。

在汽油價格大幅回跌7.7%的帶動下，美國7月的通膨年增率趨緩至8.5%，月增率更是降為零，增幅小於經濟學家的預期也是11個月以來首見。

分析師說，雖然在Fed下次貨幣政策會議之前還會有另一份非農就業 數據和消費者物價指數 （CPI）報告，但上周公布的強勁就業成長數據，連同這項通膨增速趨緩報告，肯定會讓聯準會 主席鮑爾和美國企業鬆了一口氣。

市場理所當然對這項通膨增速回軟的數據做出強烈反應，根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具，市場已暗示，美國聯準會（Fed）在下次會議上升息75個基點（3碼）的可能性，已從這項消費者物價指數發布前的近70%，陡降至現在的25%。

聯準會大幅升息的機率陡降，除了美股道瓊指數10日早盤大漲逾500點外，美元承受了強勁的拋售壓力，衡量美元兌六種一籃子主要貨幣的DXY美元指數盤中重挫1.43%，跌破105關卡。美元走貶後，以美元計價的黃金等商品價格上漲。

分析師指出，假如「通膨觸頂」的題材在未來幾周內升溫，那麼這項7月通膨數據，將被視為今年迄今市場趨勢的一大轉捩點。