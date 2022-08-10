女股神伍德：美經濟已陷衰退 明年可望脫離

有「女股神」稱號的方舟投資管理公司創辦人伍德（Cathie Wood）。（路透資料照片）

在許多投資 人都擔心美國經濟可能在明年衰退之際，有「女股神」之稱的方舟投資管理公司（ARK）創辦人伍德（Cathie Wood）反而認為，美國經濟已經陷入衰退了，可望在明年脫離。

MarketWatch報導，伍德9日說，雖然許多經濟學家和策略師都不斷「抗拒我們已陷衰退這個想法」、並且預估美國可能在明年衰退，但「其實我們認為，我們將在2023年脫離衰退」。

她說：「我們認為，我們已處於相當嚴重的庫存衰退，但這將不像（2008~2009年的）系統性衰退或金融危機那種情況」，比較像「常見」的衰退。

舊金山 聯準銀行2008年的一份研究顯示，從1940年到中期到2007年，美國衰退期平均維持十個月，最短更只有六個月。

伍德說，創新能夠「抗衰退」，最近資金轉向成長股正是這個趨勢的跡象，因為成長股的成長率「優於」其他類股，而其他類股通常較易受到景氣循環的影響。FactSet數據顯示，成長股上月的表現超越價值股，羅素1000成長指數 大漲11.9%，漲幅大於羅素1000價值指數同期的6.5%。

投資人正密切關注預定10日公布的美國7月通膨數據，以評估聯準會（Fed）的升息路徑。

伍德認為，銅價和能源成本近來已下跌，而且企業庫存「爆炸」應該會帶動未來幾個月的物價走跌，因為企業都試圖想出清庫存，而聚焦於電商物價的Adobe數位價格指數最近挫跌，是庫存影響的另一跡象。