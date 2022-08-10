Coinbase上季陷入虧損 稱加密貨幣寒冬還沒結束

Coinbase認為本季加密貨幣市場仍將遭遇壓力。（路透）

編譯簡國帆／綜合報導

加密貨幣 交易所Coinbase上季陷入虧損，營收 更比一年前銳減逾六成，且預估加密貨幣市場活動將維持「疲軟」，本季的交易量和每月用戶數的下滑幅度可能甚於上季，盤後股價 應聲重挫。

Coinbase第二季淨損11億美元，或每股虧損4.98美元，遠不如一年前的淨利16.1億美元或每股盈餘6.42美元，虧損幅度也甚於市場預估；上季營收年比銳減約63%至8.08億美元，也低於分析師預期。

第2季每月交易用戶數為900萬人，比第1季的920萬人減少2%；第2季總交易量為2170億美元，也低於第一季的3090億美元，比特幣的成交量占比則從24%攀升到31%。

Coinbase在致股東信中說，當前的市況滑落幅度既快又激烈，疲軟的加密貨幣市況將延續到第3季，財務長Emilie Choi表示，核心零售客戶都在場邊觀望。上季零售交易量季比減少約37%至460億美元，機構成交量也下滑27%到1710億美元。

全年而言，Coinbase預期平均每月交易用戶數將介於700萬到900萬人，區間比原先的預估縮小。Coinbase股價9日盤後重挫逾5%，今年來已大跌約66%。

Coinbase主管預期，第三季的每交易用戶數和成交量都將低於第二季，但持續樂觀看待長期願景，表示儘管「總經情勢和加密貨幣信用環境遭遇震撼」，仍「與過往一樣看好這項技術的未來」。