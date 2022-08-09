安全組織提研究：特斯拉自動駕駛無法辨識兒童行人
一個安全技術倡導組織9日聲稱「電動車大廠特斯拉（Tesla）的全自動駕駛軟體對兒童行人構成潛在的致命威脅」，也成為針對特斯拉自動駕駛技術的一系列索賠和調查中的最新一例。
根據「黎明計畫」（Dawn Project）進行的一項安全測試，最新版本的特斯拉全自動駕駛（FSD）Beta軟體出現反覆撞到一個靜止兒童人體模型的情況，並稱該技術顯然難以識別兒童，更敦促公眾向國會施壓以禁止特斯拉的自動駕駛技術。
在此次測試中，試駕人員發現這款6月發布的自動駕駛軟體未能在每小時25英里的速度下檢測到兒童大小的模型並撞上。黎明計畫創始人奧多德（Dan O'Dowd）稱這項結果「令人深感不安」，並表示「馬斯克（Elon Musk）說特斯拉的全自動駕駛軟體令人驚嘆，但它不是，它是對所有美國人的致命威脅」。
奧多德指出「超過10萬名特斯拉司機已經在公路上使用全自動駕駛模式，這讓全國各地社區的兒童面臨巨大風險」，他更認為測試結果表明有必要禁止自動駕駛汽車，不過奧多德也被指責，稱他只不過是特斯拉的競爭對手，因為他的公司「Green Hills」自稱是製造用於自動駕駛系統的特定軟體的專家，但奧多德堅稱其軟體不與特斯拉競爭。
自2016年以來，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）已調查30起涉及配備自動駕駛系統的特斯拉汽車的事故、其中19起為致命事故。
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