安全組織提研究：特斯拉自動駕駛無法辨識兒童行人

一個安全技術倡導組織9日聲稱「電動車大廠特斯拉的全自動駕駛軟體對兒童行人構成潛在的致命威脅」，也成為針對特斯拉自動駕駛技術的一系列索賠和調查中的最新一例。(美聯社)

一個安全技術倡導組織9日聲稱「電動車大廠特斯拉 （Tesla）的全自動駕駛軟體對兒童行人構成潛在的致命威脅」，也成為針對特斯拉自動駕駛技術的一系列索賠和調查中的最新一例。

根據「黎明計畫」（Dawn Project）進行的一項安全測試，最新版本的特斯拉全自動駕駛（FSD）Beta軟體出現反覆撞到一個靜止兒童人體模型的情況，並稱該技術顯然難以識別兒童，更敦促公眾向國會施壓以禁止特斯拉的自動駕駛技術。

在此次測試中，試駕人員發現這款6月發布的自動駕駛軟體未能在每小時25英里的速度下檢測 到兒童大小的模型並撞上。黎明計畫創始人奧多德（Dan O'Dowd）稱這項結果「令人深感不安」，並表示「馬斯克（Elon Musk）說特斯拉的全自動駕駛軟體令人驚嘆，但它不是，它是對所有美國人的致命威脅」。

奧多德指出「超過10萬名特斯拉司機已經在公路上使用全自動駕駛模式，這讓全國各地社區的兒童面臨巨大風險」，他更認為測試結果表明有必要禁止自動駕駛汽車 ，不過奧多德也被指責，稱他只不過是特斯拉的競爭對手，因為他的公司「Green Hills」自稱是製造用於自動駕駛系統的特定軟體的專家，但奧多德堅稱其軟體不與特斯拉競爭。

自2016年以來，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）已調查30起涉及配備自動駕駛系統的特斯拉汽車的事故、其中19起為致命事故。