他狠要求3億元薪酬被已讀不回 凱雷CEO辭職原因曝光

李揆晟卸任凱雷集團執行長職位。（取自網路）

私募基金巨擘凱雷集團（Carlyle）7日宣布56歲的執行長李揆晟即刻卸任後，引發外界諸多揣測。英國金融時報最新引述多名知情人士的消息報導，李揆晟要求五年高達3億美元的薪酬，結果凱雷共同創辦人甚至連談都不想談，李揆晟因此辭職。

金融時報報導，李揆晟是在今年春天、在與董事會預定協商新的五年合約之前，與顧問協商並擬定這套薪酬方案。這套以股票 為基礎的薪酬方案是與凱雷的股票表現連動。

但知情人士說，凱雷的億萬富豪聯合創辦人兼董事會成員康威（Bill Conway）、魯賓斯坦（David Rubenstein）和丹尼耶洛（Daniel D’Aniello）不參與這項薪酬提案的協商，而且沒有回應李揆晟充滿細節的提交內容。這讓李揆晟的領導職位充滿變數，最終使得凱雷決議另覓新的執行長。

李揆晟7日意外離職撼動凱雷這家管理3760億美元資產的全球知名私募股權集團。自消息曝光後，凱雷股價 已下跌超過10%，市值蒸發超過10億美元。

直到上周五，凱雷都還寄出邀請函，邀請人士參與李揆晟9月將在紐約主持的一場晚宴。

凱雷的共同創辦人原先指派李揆晟和楊金（Glenn Youngkin）擔任共同執行長，2018年生效，藉此顯示由新一代掌管公司。楊金後來在2020年辭職，如今則是維吉尼亞州 州長，凱雷則由李揆晟獨挑大樑。如今李揆晟離職，打亂凱雷的接班計畫。

李揆晟提出的薪酬方案，是要讓自己的薪酬更接近另外兩大私募基金KKR和Apollo Global的薪酬水準，儘管凱雷在資產管理規模和市值都不如後兩家同業。

李揆晟去年總薪酬為4200萬美元，其中大多數由績效連動的股票獎勵組成，加上27.5萬美元年薪與550萬美元的現金分紅。

一位知情人士說，若要依據李揆晟提出的五年3億美元薪酬方案，凱雷的市值必須增加約一倍。

隨著董事會拖延談判，李揆晟認為薪資協商欠缺進展。凱雷的董事在7日會面，並告知李揆晟的工作合約將在年底終止。沒多久李揆晟就提出辭職，康威則暫代執行長職位。

李揆晟的發言人和凱雷都不願對上述消息回應。