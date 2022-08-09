Fed「鷹王」博拉德 盼年底前再升息5碼

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）。路透

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）表示，如果通膨繼續意外上揚，聯準會準備好把利率 維持在「較高水準更長時間」。

他在podcast節目MNI FedSpeak中表示：「我傾向今年能把利率提高到3.75％至4％，然後觀察冬季、明年第1季的情況，再判斷是否需要進一步升息 。」這代表，博拉德希望年底前能再升息5碼，讓當前為2.25%至2.5%的聯邦資金利率大幅調高。

博拉德說：「如果通膨減緩下來，我們或許能把利率維持在較高水準一段時間。」但他表示，他認為終端利率會比他原先所想、甚至兩個月前所想還要高一些，因為通膨持續擴大，基於當前的證據來看，沒有開始改善的跡象，「我認為現在要宣稱通膨已觸頂仍為時過早」。

博拉德指出，他想見到一系列通膨指標改善，不只是一項指標稍微降下來，而是見到清楚且令人信服的證據。

談到推高通膨的核心因素時，博拉德表示：「要讓它改善會是很艱難的。」「我們明天（10日）可能見到整體消費者物價指數（CPI）稍微降下來，但我們傾向追蹤核心個人消費支出（PCE）通膨的理由是因為我們忽略能源的漲跌走勢。」

博拉德今年具有利率決策投票 權。