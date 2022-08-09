我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院壓倒性通過支持芬蘭、瑞典入北約 拜登簽了

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

Fed「鷹王」博拉德 盼年底前再升息5碼

編譯葉亭均／綜合外電
聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）。路透
聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）。路透

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）表示，如果通膨繼續意外上揚，聯準會準備好把利率維持在「較高水準更長時間」。

他在podcast節目MNI FedSpeak中表示：「我傾向今年能把利率提高到3.75％至4％，然後觀察冬季、明年第1季的情況，再判斷是否需要進一步升息。」這代表，博拉德希望年底前能再升息5碼，讓當前為2.25%至2.5%的聯邦資金利率大幅調高。

博拉德說：「如果通膨減緩下來，我們或許能把利率維持在較高水準一段時間。」但他表示，他認為終端利率會比他原先所想、甚至兩個月前所想還要高一些，因為通膨持續擴大，基於當前的證據來看，沒有開始改善的跡象，「我認為現在要宣稱通膨已觸頂仍為時過早」。

博拉德指出，他想見到一系列通膨指標改善，不只是一項指標稍微降下來，而是見到清楚且令人信服的證據。

談到推高通膨的核心因素時，博拉德表示：「要讓它改善會是很艱難的。」「我們明天（10日）可能見到整體消費者物價指數（CPI）稍微降下來，但我們傾向追蹤核心個人消費支出（PCE）通膨的理由是因為我們忽略能源的漲跌走勢。」

博拉德今年具有利率決策投票權。

利率 升息 投票

上一則

晶片類股拖累 那指下跌逾1%

下一則

他狠要求3億元薪酬被已讀不回 凱雷CEO辭職原因曝光

延伸閱讀

力抗通膨 好市多要做10項改變…烤雞要漲價了嗎？

力抗通膨 好市多要做10項改變…烤雞要漲價了嗎？
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
民調：解決經濟、犯罪、通膨問題 選民看好共和黨

民調：解決經濟、犯罪、通膨問題 選民看好共和黨
17億低收入戶紓困提案受阻 賓州政府擬再提

17億低收入戶紓困提案受阻 賓州政府擬再提

熱門新聞

省吃儉用未必就存得了錢，學會巴菲特傳授的三招存錢術，或許是好的開始。。（美聯社）

想聰明存錢？學巴菲特「這三招」 可免犯理財大錯

2022-08-06 08:59
能源、食物等物價高漲，使荷蘭7月通膨率飆上歷史新高水準，通膨勁揚已成為全球普遍的現象。 (歐新社 )

未來最大的經濟威脅是什麼？克魯曼等專家這麼說

2022-08-05 10:41
史坦普500指數連兩日下跌，因投資人評估美國和中國之間的緊張局勢加劇，眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣，並對聯準會(Fed)行長們關於Fed前進道路的評論做出反應。路透

美中緊張+Fed放話 道指跌逾400點

2022-08-02 16:39
「美國經濟衰退了嗎」成為熱門話題。圖為紐約流動餐車。(美聯社)

不管衰退來了沒 美國經濟都面臨難解習題

2022-08-07 09:33
下周公布的通膨數據，可能進一步讓市場以為Fed轉鴿的期望破滅。（歐新社）

美股下周能否繼續上漲？命運取決於「通膨數據」

2022-08-06 08:44
最新數據顯示，7月全美待售房屋供應量以創紀錄速度成長，這是高房貸成本引發美國房市降溫的最新跡象。路透

美待售房屋數量 直線飆升

2022-08-09 15:23

超人氣

更多 >
網上高薪應聘保母 華女險遭「殺豬盤」 靠這招揪出東主狐狸尾巴

網上高薪應聘保母 華女險遭「殺豬盤」 靠這招揪出東主狐狸尾巴
華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光