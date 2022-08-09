晶片類股拖累 那指下跌逾1%

繪圖晶片大廠輝達(Nvidia)9日擴大跌幅。(美聯社)

美股9日下跌，因為投資 人在關鍵通膨數據公布之前先接收了一系列令人失望的企業財報。

史坦普500指數下跌17.59點或0.42%，至4122.27點。那斯達克綜合指數下跌150.53點或1.19%，至1萬2493.93點。道瓊工業平均指數下跌58.13點或0.18%，至3萬2774.41點。

記憶晶片製造商美光警告，由於「宏觀經濟因素和供應鏈限制」，營收 可能會低於之前的預期。該股下跌3.74%。

對於晶片製造商來說，本周前景艱難。輝達(Nvidia)8日弱於預期的營收財測對整體類股構成壓力，在9日擴大跌幅。

Oanda資深市場分析師莫亞(Ed Moya)說，「投資人原本認為這兩支大型個股更能夠應對最近一些供應鏈問題。而現在我認為有人會擔心這真的會給科技帶來壓力。」

史指已連續3周攀升，但財報季出現大企業高管的需求警告。投資人正在密切關注Fed與通膨的鬥爭如何影響經濟。

莫亞說，「目前所知的一切顯示通膨對美國企業前景的影響要大得多，這就是為什麼我認為當前這個市場不適合繼續買進股票。」

在晶片之外，另兩支那指個股也受到打擊。由於對其新冠疫苗的需求不佳，Novavax在削減全年營收財測後下跌29.64%。消費貸款公司Upstart第2季財報業績未達獲利和營收預期， 股價下跌11.84%。

投資人正在等待10日公布的7月消費者物價指數(CPI)的最新數據。預計該報告將顯示通膨略有放緩，部分原因是油價下跌，這可能會為市場提供有關Fed下一步動作的線索。

根據《道瓊》的估計，預計7月整體CPI同比成長8.7%，低於6月的9.1%。交易員表示，要讓市場有正向發展，通膨必須符合預期甚至更低。

2年期國債殖利率 與10年期國債殖利率之間的利差繼續擴大，2年期國債殖利率進一步升至10年期以上。這代表著殖利率曲線倒掛，有時代表衰退的訊號。

National Alliance策略師布萊納(Andy Brenner)表示，CPI可能是市場的轉折點，「如果CPI報告良好，這是很多人希望的，殖利率曲線可能就會改變，Fed可能從更激進轉變為不那麼激進。」「另一方面，如果數字很糟，而且仍然是9%或者更高，那麼市場將試圖在9月鎖定升息75個基點。」

聯邦基金期貨定價9月再升息3碼或75個基點的可能性很高。然而，某些經濟學家預計升息幅度為0.5個百分點。

Salesforce是道指中表現最差的個股，下跌3.96%。Nike下跌3.42%。

家得寶和晶片製造商英特爾也拖累道指，分別下跌2.17%和2.43%。

美股從6月低點反彈至今，讓一些投資人可能希望在關鍵的CPI報告發布前對沖他們的押注。

Glenmede投資策略副總裁雷諾茲(Mike Reynolds)表示，市場低估了Fed的升息路徑，投資人應該考慮將一些風險排除在外，「對於那些可能錯過幾個月前降低其投資組合風險的機會的人來說，隨著美股的反彈，也許這是建立部位的機會。尤其是在明天發布如此重要的報告之前，市場將對該數字非常敏感。」