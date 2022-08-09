晶片類股拖累 那指下跌逾1%
美股9日下跌，因為投資人在關鍵通膨數據公布之前先接收了一系列令人失望的企業財報。
史坦普500指數下跌17.59點或0.42%，至4122.27點。那斯達克綜合指數下跌150.53點或1.19%，至1萬2493.93點。道瓊工業平均指數下跌58.13點或0.18%，至3萬2774.41點。
記憶晶片製造商美光警告，由於「宏觀經濟因素和供應鏈限制」，營收可能會低於之前的預期。該股下跌3.74%。
對於晶片製造商來說，本周前景艱難。輝達(Nvidia)8日弱於預期的營收財測對整體類股構成壓力，在9日擴大跌幅。
Oanda資深市場分析師莫亞(Ed Moya)說，「投資人原本認為這兩支大型個股更能夠應對最近一些供應鏈問題。而現在我認為有人會擔心這真的會給科技帶來壓力。」
史指已連續3周攀升，但財報季出現大企業高管的需求警告。投資人正在密切關注Fed與通膨的鬥爭如何影響經濟。
莫亞說，「目前所知的一切顯示通膨對美國企業前景的影響要大得多，這就是為什麼我認為當前這個市場不適合繼續買進股票。」
在晶片之外，另兩支那指個股也受到打擊。由於對其新冠疫苗的需求不佳，Novavax在削減全年營收財測後下跌29.64%。消費貸款公司Upstart第2季財報業績未達獲利和營收預期， 股價下跌11.84%。
投資人正在等待10日公布的7月消費者物價指數(CPI)的最新數據。預計該報告將顯示通膨略有放緩，部分原因是油價下跌，這可能會為市場提供有關Fed下一步動作的線索。
根據《道瓊》的估計，預計7月整體CPI同比成長8.7%，低於6月的9.1%。交易員表示，要讓市場有正向發展，通膨必須符合預期甚至更低。
2年期國債殖利率與10年期國債殖利率之間的利差繼續擴大，2年期國債殖利率進一步升至10年期以上。這代表著殖利率曲線倒掛，有時代表衰退的訊號。
National Alliance策略師布萊納(Andy Brenner)表示，CPI可能是市場的轉折點，「如果CPI報告良好，這是很多人希望的，殖利率曲線可能就會改變，Fed可能從更激進轉變為不那麼激進。」「另一方面，如果數字很糟，而且仍然是9%或者更高，那麼市場將試圖在9月鎖定升息75個基點。」
聯邦基金期貨定價9月再升息3碼或75個基點的可能性很高。然而，某些經濟學家預計升息幅度為0.5個百分點。
Salesforce是道指中表現最差的個股，下跌3.96%。Nike下跌3.42%。
家得寶和晶片製造商英特爾也拖累道指，分別下跌2.17%和2.43%。
美股從6月低點反彈至今，讓一些投資人可能希望在關鍵的CPI報告發布前對沖他們的押注。
Glenmede投資策略副總裁雷諾茲(Mike Reynolds)表示，市場低估了Fed的升息路徑，投資人應該考慮將一些風險排除在外，「對於那些可能錯過幾個月前降低其投資組合風險的機會的人來說，隨著美股的反彈，也許這是建立部位的機會。尤其是在明天發布如此重要的報告之前，市場將對該數字非常敏感。」
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