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晶片龍頭英特爾罕見虧損 全球PC產業恐慌

記者馬瑞璿、簡永祥、蕭君暉／台北即時報導
PC產業整體營運急轉直下，宏碁、華碩和仁寶等非蘋陣營昨公布7月營收，皆呈現衰退。宏碁董事長陳俊聖示警，英特爾第二季虧損，可說是整體產業的黑天鵝，整個產業要小心應對。本報系資料照片
PC產業整體營運急轉直下，宏碁、華碩和仁寶等非蘋陣營昨公布7月營收，皆呈現衰退。宏碁董事長陳俊聖示警，英特爾第二季虧損，可說是整體產業的黑天鵝，整個產業要小心應對。本報系資料照片

半導體老大哥英特爾第二季財報罕見交出虧損成績，秋季之後恐怕還要調漲多項旗艦產品價格；宏碁董事長陳俊聖直言，英特爾第二季虧損，可說是整體產業的黑天鵝，「不是單一事件，整個產業要小心應對」。

過去兩年受惠於疫情紅利，PC、筆記型電腦、智慧型手機產業都因此受惠，交出亮眼財報；然而，兩年的風光時刻過去，原本PC產業就預料今年疫情紅利不再，沒想到俄烏戰爭、中國封城、全球通膨升溫等黑天鵝陸續現身，讓PC產業整體營運急轉直下。

從宏碁、華碩昨公布的7月營收表現，就可看出PC產業寒風究竟有多刺骨。宏碁7月合併營收174.59億元(新台幣，下同，約5.8億美元)，月減43.6%、年減33.1%，單月營收創兩年多來新低；華碩7月集團營收367.53億元，月減33.7%、年減2.2%。雙A7月營收無論是和6月或去年同期相比，都大幅度衰退，這也讓市場對於今年PC產業第3季的返校季表現，持謹慎態度。

除了雙A，同屬非蘋果陣營的仁寶7月營收976.31億元，較6月減少兩成，也比去年同期減少近一成。相形之下，被認為是蘋果新款Macbook Pro與Macbook Air主力供應商的廣達，7月營收來到1294億元的單月新高，呈現兩種不同光景。

然而，令全球PC產業詫異的，不是雙A等終端品牌面臨營運逆風，而是上游晶片龍頭老大英特爾第二季財報居然交出虧損成績。陳俊聖說，英特爾第二季虧損，「在我們來看，是整個產業的黑天鵝。整個PC生態系是由英特爾和微軟建立，現在業界大哥有情況，整個產業前景改變，這不是單一事件，整個產業要小心應對」。

不過，高通膨造成消費動能趨緩，對電子產業的衝擊從下游到上游是現在進行式。

記憶體廠華邦電董事長焦佑鈞昨被問到如何看待目前半導體庫存調整時說，須觀察四大指標，包括重複下單情況、存貨水位、存貨是否能用，以及客戶是否因基於長約壓力而拉貨等，目前很多資訊都還無法釐清，估計要到11月才會更明朗。

華邦電總經理陳沛銘則說，這四大指標中，海運及陸運運送天期是否改善，是重要觀察指標。

營收 宏碁 疫情

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