美待售房屋數量 直線飆升

最新數據顯示，7月全美待售房屋供應量以創紀錄速度成長，這是高房貸成本引發美國房市降溫的最新跡象。路透

最新數據顯示，7月全美待售房屋供應量以創紀錄速度成長，這是高房貸成本引發美國房市降溫的最新跡象。

根據房地產 網站Realtor.com於9日公布的報告，7月全美待售房屋量較去年同期躍增31％，連續第三個月寫下升幅紀錄。

美國聯準會（Fed）正透過升息抑制居高不下的通膨，為新冠疫情 下的房市熱潮澆了盆冷水。今年美國房貸成本激增，已嚇退許多潛在買家，需求下滑導致房屋庫存變多，賣家為求售屋正紛紛壓低售價，嘉惠有意買房的買家。

Realtor.com經濟學者黑爾說，隨著美國待售屋庫存量增加，買家將擁有更多的談判話語權，「兩年來房市環境嚴重傾向賣方的情況，似乎成為往事」。

然而，目前美國房屋庫存量尚未回升到疫情前水準，因此儘管選項增加，買家競購房屋的情況依舊熱烈，推高了整體房價 。7月全美房屋價格中位數年增17％至44.9萬美元，逼近6月歷史高位。

上月新上架的待售屋較去年同期減少2.8%，為3月來首見下滑，意味著在房市景氣退燒之際，一些屋主正在重新考慮原先的售屋計畫。

在新冠肺炎疫情爆發初期，全美各地的不動產市場幾乎都蓬勃發展，根據房仲業者Redfin的統計，過去兩年美國房價飆漲約44%。但近來房價漲勢趨緩，許多屋主被迫面對事實：他們可能無法再用跟鄰居先前同樣的價格賣房子。

Realtor.com的資料顯示，6月時，全美每7戶住宅就有約有1戶降價求售，去年同期則是13戶中才有1戶降價求售。

整體來看，房市依然穩健，雖有賣家降價求售，但比率仍遠低於2017至2019年間，當時每四或五戶住宅就有一戶降價求售。不過，隨著抵押貸款利率升高和住宅待售時間延長，房市熱潮開始出現降溫跡象。

根據全美房地產經紀人協會（NAR），待售長達三個月或更久的住宅正降價求售，約比市價降價11%。

紐約不動產經紀人狄克森表示，有幾個賣家正在跟他合作，如果他們今年稍早就刊登廣告，他們的公寓不用幾天就可以賣掉。

現在有些賣家正考慮降價求售，其他賣家則是考慮下架賣屋廣告，等秋季再刊登。也有賣家決定乾脆不賣了，轉而改搭租屋市場的熱潮。