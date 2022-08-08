小摩明星策略師：是時候減碼一點股票 轉進商品

摩根大通策略師表示，在經濟衰退疑慮環伺、近期股票表現勝過其他資產後，投資人現在應該溫和削減股票部位，把資金轉向商品。（路透）

摩根大通策略師表示，在經濟衰退疑慮環伺、近期股票 表現勝過其他資產後，投資 人現在應該溫和削減股票部位，把資金轉向商品。

美股標普500指數 從6月時觸及的今年低點迄今已上漲13%，相較下，一項追蹤石油、銅等商品價格表現的彭博指數同期間卻下跌。

由克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）為首的摩根大通策略師8日在報告中表示，股票和商品的表現差距，為投資人在維持風險偏好的同時調整持投資組合開啟機會。這不代表他們預期股票將下跌。實際上，他們預期股市將漲到年底，受穩健的企業財報支撐。然而，由於大宗商品近期走弱，策略師們視其為可把握的機會。克蘭諾維奇是最堅定看多的華爾街分析師之一。

摩根大通策略師群在報告中表示：「比原先擔心還要好的經濟數據正促使股票和信用市場的定價排除計入衰退風險因素。由於商品表現落後於其他資產，我們將部分風險配置從股票轉進商品。」

該團隊維持建議整體加碼風險資產，同時維持建議減碼固定收益和現金。

儘管如此，克蘭諾維奇告知客戶減碼股票，代表他的一大轉變。這位去年在機構投資者調查中被票選為第一名的股票策略師在今年多數時間中都建議客戶逢低買進。