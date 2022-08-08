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美元回軟 投資人等待美通膨數據出爐

編譯葉亭均／綜合報導
投資人等待將出爐的美國通膨數據，以尋找有關美國聯準會下一步行動的更多線索。（歐新社）
投資人等待將出爐的美國通膨數據，以尋找有關美國聯準會下一步行動的更多線索。（歐新社）

美元匯率周一8日回貶，回吐上周五美國就業報告公布後的部分漲幅，投資人等待周三將出爐的美國通膨數據，以尋找有關美國聯準會下一步行動的更多線索。

美元指數下跌0.2%至106.43。

美元兌日圓貶值0.12%，報134.835日圓。

歐元兌美元貶值0.07%，報1.01865美元。歐元區公債殖利率回落。

Silver Gold Bull外匯和貴金屬風險管理總監Erik Bregar表示：「我們看到美元普遍疲軟，風險情緒相當高漲。」

美國公債殖利率在上周五急升後有所回落，路孚特數據顯示，交易員認為聯準會在9月會議上升息3碼的可能性為69%。

市場正等待周三出爐的美國7月通膨數據。接受路透訪查的分析師預期，7月物價年比漲幅將放緩至8.7%，低於6月的9.1%。

道富集團歐洲、中東和非洲宏觀策略主管Tim Graf表示，高通膨加上上周五的勞動力市場數據強勁，可能推動市場完全消化聯準會9月升息3碼的預期。

澳幣和紐元等被視為市場風險胃納晴雨表的貨幣均上漲。澳幣升值0.97%，報0.6978美元；紐元升值0.62%，報0.62825美元。

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