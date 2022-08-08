晶片類股承壓 史指那指走跌

在史坦普500指數連漲3周後，由於對半導體業的需求擔憂令科技股承壓，美股8日升勢不保。美聯社

在史坦普500指數連漲3周後，由於對半導體業的需求擔憂令科技股承壓，美股8日升勢不保。

史指下跌5.13點或0.12%至4140.06點。那斯達克綜合指數下跌13.1點或0.1%至1萬2644.46點。道瓊工業平均指數上漲29.07點或0.09%至3萬2832.54點。股指早盤一度上漲，但盤中就開始走低。

輝達公布第2季營收弱於預期，讓半導體股承壓。這家晶片巨頭下跌6.3%，AMD和博通等競爭對手的股票 也面臨壓力。

參議院通過《降低通膨法案》後，部分潔淨能源相關股票上漲。該措施包括用於應對氣候變遷的數十億元。預計眾議院將在本周稍後通過這項法案。

迪士尼是道指表現最佳個股，上漲2.36%。

史指和那指上周繼續收漲，因為出人意料地強勁的上月就業報告緩解了部分對經濟衰退的擔憂。強勁的勞動市場也證明經濟可以承受Fed更多的升息。

Edward Jones投資 策略師庫爾卡法斯(Angelo Kourkafas)表示，「問題在於漲勢是否已經失去廣度。」「在我們看來，在經過一個月後，肯定有些事情有所改善，證明上漲是合理的，我們當然已經看到這一點。但是，要說前景明確，還有很多事情要做。」

定於10日發布的消費者物價指數(CPI)最新讀數，將使投資人對Fed在9月政策會議上的下一步行動更加清楚。美國國債殖利率 在平靜的交易中下滑。指標10年期國債殖利率微跌至2.76%。

BMO利率策略師傑佛瑞(Ben Jeffery)表示，「成交量太小了。 沒有什麼真正的基本面在推動它。」

他說2.75%是10年期殖利率的技術面水平，然後是2.51%，也就是上周的低點。與上周的劇烈波動相比，8日的下滑是平靜而有序的；上周10年期國債殖利率震盪區間高達30多個基點。1個基點等於0.01個百分點。

BCA Research首席美國投資策略師皮達(Doug Peta)表示，美股的漲勢可能會在明年初消失，「預計經濟將具有驚人的韌性，讓股市在Fed壓制擴張之前進一步上漲。然而，我們不認為漲勢會持續到2023年，因此我們將未來12個月的股票走勢減至同權。」

加密貨幣價格今年隨著大盤下滑，隨著投資人爭論是否觸底，摩根大通表示加密貨幣「已經找到底部」。

根據Coin Metrics的數據，比特幣在6月暴跌至1萬7958元，為2020年12月以來最低水平。以太幣跌至881元，為2021年1月以來最低水平。以太幣隨後在7月反彈70%。

以太幣價格8日觸及2個月來最高水平，最後交易價格約為1770元。比特幣更高達約2萬3900元。

花旗分析師克羅納特(Scott Chronert)表示，參議院周末通過的《通膨降低法案》有幾項增加收入的條款，但對投資人來說應該沒什麼大不了的。

他在給客戶的最新報告中表示，全新的15%最低公司稅和股票回購稅對史指公司的每股獲利影響都不到 1%。

他寫道，「對Fed行動、通膨後果、經濟減速和利率影響當之無愧的關注，可能會被證明與未來獲利成長討論更相關。」

美國聯邦航空管理局(FAA)表示，波音公司將恢復其787夢幻機的交機作業。由於監管機構調查該客機的製造缺陷，交機被暫停。

FAA發表聲明指出，「波音已進行必要的更改，以確保787夢幻機符合所有認證標準。」「FAA將頒發適航證書並批准交機前檢查每架飛機。」

波音上漲0.52%。