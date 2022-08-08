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南韓加入Chip 4？傳9月與美初談 條件：不封殺對中出口

編譯葉亭均／綜合外電
南韓高層官員透露，南韓已決定8月底或9月初參加與美國之間的初步會議。（路透）
南韓高層官員透露，南韓已決定8月底或9月初參加與美國之間的初步會議。（路透）

南韓高層官員透露，南韓已決定8月底或9月初參加與美國之間的初步會議，將為加入由美日台韓組成所謂的「Chip 4」半導體聯盟鋪路，避免讓高度仰賴美國這個全球最大晶片市場的韓企利益受損。

南韓媒體「每日經濟」報導，根據來自南韓總統府、企劃財政部與產業通商資源部多方消息來源在7日表示，首爾已經同意9月初與美國舉行初步會議，儘管Chip 4的非正式截止日期是8月底，而台灣和日本都已遵守。

韓聯社另報導，一位總統府的官員7日透露，南韓外交部已向美國表達意向，打算加入預期在8月底或9月初舉行的會議。

Chip 4的願景是讓包含美日台韓在內的半導體強國組成聯盟，但中國視此為結盟為一個對抗中國在全球半導體供應鏈影響力的組織。

南韓拒絕把這個組織描述為排除他國的「聯盟」，並且形容它是個半導體供應鏈的「合作對話」。首爾將主張這個組織將是進行資訊和技術交流，而非產業結盟。

南韓一位企畫財政部官員表示：「不應該導致北京認為此舉是要孤立中國的另一個科技安全聯盟，而是要強化跨境晶片產業的綜效。」他說，這個聯盟的制定不應挑釁中國，因為與中國在材料和設備上具有合作空間。

另一位南韓政府官員說：「我們的政府將參加初步會議，目的是盡可能符合我們的國家利益。」

韓美之間初步會議的討論內容預期聚焦設定Chip 4的詳細議程、界定每個國家參與的範圍，並且為該組織選擇一個正式名稱。南韓將向美方提出條件，包括這四國將尊重「一個中國政策」，不會提及對中國施加任何出口限制。具體來說，南韓將呼籲分享各方對晶片產業成功的政府推動晶片、擴大人力交流，在先進晶片技術合作，並且強化供應鏈。

南韓總統府官員說，南韓將依據這場初步會議的討論結果來決定是否正式加入Chip 4。

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