南韓加入Chip 4？傳9月與美初談 條件：不封殺對中出口

南韓高層官員透露，南韓已決定8月底或9月初參加與美國之間的初步會議。（路透）

南韓 高層官員透露，南韓已決定8月底或9月初參加與美國之間的初步會議，將為加入由美日台韓組成所謂的「Chip 4」半導體聯盟鋪路，避免讓高度仰賴美國這個全球最大晶片 市場的韓企利益受損。

南韓媒體「每日經濟」報導，根據來自南韓總統府、企劃財政部與產業通商資源部多方消息來源在7日表示，首爾已經同意9月初與美國舉行初步會議，儘管Chip 4的非正式截止日期是8月底，而台灣和日本都已遵守。

韓聯社另報導，一位總統府的官員7日透露，南韓外交部已向美國表達意向，打算加入預期在8月底或9月初舉行的會議。

Chip 4的願景是讓包含美日台韓在內的半導體強國組成聯盟，但中國視此為結盟為一個對抗中國在全球半導體供應鏈 影響力的組織。

南韓拒絕把這個組織描述為排除他國的「聯盟」，並且形容它是個半導體供應鏈的「合作對話」。首爾將主張這個組織將是進行資訊和技術交流，而非產業結盟。

南韓一位企畫財政部官員表示：「不應該導致北京認為此舉是要孤立中國的另一個科技安全聯盟，而是要強化跨境晶片產業的綜效。」他說，這個聯盟的制定不應挑釁中國，因為與中國在材料和設備上具有合作空間。

另一位南韓政府官員說：「我們的政府將參加初步會議，目的是盡可能符合我們的國家利益。」

韓美之間初步會議的討論內容預期聚焦設定Chip 4的詳細議程、界定每個國家參與的範圍，並且為該組織選擇一個正式名稱。南韓將向美方提出條件，包括這四國將尊重「一個中國政策」，不會提及對中國施加任何出口限制。具體來說，南韓將呼籲分享各方對晶片產業成功的政府推動晶片、擴大人力交流，在先進晶片技術合作，並且強化供應鏈。

南韓總統府官員說，南韓將依據這場初步會議的討論結果來決定是否正式加入Chip 4。