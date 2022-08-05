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中擾台電子零組件進口 學者：如加禁令將是七傷拳

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中國對台灣電子零件啟動嚴格盤查，學者分析，中國至今未對電子零件提出正式禁令，主要擔心此舉將影響中國本身。圖為一艘貨櫃船停靠在高雄港。（中央社資料照片）
中國對台灣電子零件啟動嚴格盤查，學者分析，中國至今未對電子零件提出正式禁令，主要擔心此舉將影響中國本身。圖為一艘貨櫃船停靠在高雄港。（中央社資料照片）

中央社／台北6日電

外電報導，中國對台灣電子零件啟動嚴格盤查，雖不到禁止進口，卻有貿易障礙之嫌，學者分析，中國至今未對電子零件提出正式禁令，主要擔心此舉將影響中國本身，中國高度仰賴台灣零組件，一旦加大禁令，恐成七傷拳。

美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，觸發中國暫停輸入台灣食品、水果、部分漁產品與調製食品等品項，也暫停對台灣出口天然砂。

不過日本經濟新聞最新報導，美國科技業巨擘、iPhone製造商蘋果已向供應商提出要求，要確保從台灣出貨到中國的物品符合中國海關的規定，以免為了檢查而遭到扣留。

台灣出口到中國主要產品包括電子零件、資通訊產品與半導體等，其中又以電子零組件出口至中港占比達5成，中國用海關規定藉此卡關台廠，卻未提出正式禁令。

台經院研究員邱達生分析，在美中貿易戰及科技戰影響下，美國仍禁止對中國輸出特定技術與產品，加上美國未來拉高管制力道的可能性非常大，中國會擔憂將來更難取得高科技中間材。

邱達生說，中國仍需要台灣的資通訊、電子零組件等科技類產品，以支應其內部的高科技產業能繼續正常運作，推估目前中國仍不至於對這一類產品出手提出禁令。

不過邱達生強調，目前中國對台灣農漁產品、調製食品實施的禁令，仍會對從事食品生產加工、相關農漁產品的業者利潤造成衝擊，應留意後續影響，呼籲政府給予受影響行業的業者或從業人員，提供適當的財務協助。

另外，邱達生也提醒，台灣位處全球科技供應鏈關鍵地位，加上晶片荒未解，台灣電子零組件出貨情況如果受到影響，效應也會外溢到全球。

眾院 裴洛西 供應鏈

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