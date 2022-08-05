就業報告強勁 銀行升科技跌

在7月就業報告遠優於預期後，美股在震盪交易中大幅波動。(美聯社)

在7月就業 報告遠優於預期後，美股在震盪交易中大幅波動，因為投資人評估了強勁的勞動市場對聯準會(Fed)升息 決策的影響力。

道瓊工業平均指數上揚76.65點或0.23%至3萬2803.47點；但全周仍收跌。史坦普500指數下跌6.75點或0.16%至4145.19點。那斯達克綜合指數下跌63.03點或0.5%至1萬2657.55點。史指和那指本周收漲。

銀行股的升勢抵消了跌幅，因看好Fed將繼續升息而上漲。能源股也上漲，但科技股下跌。

7月勞動市場新增52.8萬個工作崗位，輕鬆超過《道瓊》估計的25.8萬個。失業率降至3.5%，低於預期的3.6%。工資增幅也超過預期，當月成長0.5%，較一年前成長5.2%，這代表高通膨可能仍然是個問題。

報告發布後，即使這代表經濟並未陷入衰退，美股仍開盤走低。隨著Fed持續升息以抑制通膨，預計就業成長將放緩，但這份報告顯示勞動市場仍然火爆，代表Fed可能會在下次會議上採取更積極的行動。

B. Riley Financial首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「任何主張『Fed明年將轉向並開始降息』的人都將不得不放棄這種立場，因為現在不可能。」「這顯然是一種經濟並沒有在此時此地高呼或陷入衰退的情況。」

這份報告至關重要，因為它是Fed在9月會議上決定升息幅度之前公布的兩份報告之一。在做出下次利率決定之前，Fed還將觀察另一份就業報告和另外兩個消費者物價指數(CPI)數據進行評估。

2年期美國國債殖利率 和10年期美國國債殖利率之間的差距，在就業報告發布後猛增至2000年以來最大。

兩個殖利率相差約40個基點，2年期高於10年期。當短期殖利率較高時，華爾街將其視為衰退警告。

BMO美國利率策略主管林根(Ian Lyngen)表示：「上次2年期與10年期出現這種倒掛是在2000年，那是個截然不同的整體利率環境。」「當時的倒掛幅度達到56個基點。」

根據FactSet的數據，10年期國債殖利率觸及2.86%的高點，而2年期國債殖利率則短暫處於3.24%左右的高點。

林根說，「從殖利率曲線倒掛幅度得到的最大收穫是，市場相信Fed們將繼續升息。風險在於它創造了比經濟所能承受的更大的經濟利空，我們最終會陷入更嚴重的衰退。」

油價勉強小漲，但由於對經濟衰退的擔憂和對需求放緩的擔憂打壓，本周大幅下跌。

美國石油指標西德州中質原油(WTI)期貨上漲0.53%，本周收於每桶89.01元，全周下跌9.74%，為4月1日以來最糟單周。國際指標布蘭特原油本周收於每桶94.92元，周跌幅為13.72%。

在4日召開年度股東大會後，特斯拉下跌6.63%。股東批准了1分3的股票分割，這將使股票更平價。

第2季財報季即將結束，87%的史指企業已公布業績。FactSet數據顯示，在這些公司中，75%的每股獲利出現正成長。

目前，史指企業的獲利成長率為6.7%。FactSet數據顯示，如果當季的實際成長率為6.7%，這將是史指自2020年第4季以來最低的獲利成長率。