全球糧價連跌四個月 穀物、植物油變便宜

FAO數據顯示，7月全球糧價降至1月以來最低，且已是連續第四個月下滑。 路透

在穀物、植物油的供給疑慮緩解下，全球糧價連續第四個月下滑，降至今年1月至今最低水準，離3月衝上的歷史高點愈來愈遠，不過仍比去年同月高。

聯合國糧農組織（FAO）5日表示，7月食品價格指數 較6月下降8.6%至140.9點，降幅為2008年10月以來最大。

FAO表示，上月全球小麥價格挫跌多達14.5%，是跌幅最多的項目之一，部分原因是俄烏達成解除封鎖黑海主要港口的協議，意味著烏克蘭的穀物立即恢復出口，使市場的供給疑慮減輕。

FAO聲明另指出：「玉米收成的進度比去年還早，使阿根廷、巴西的季節性供應量增加，也有助減輕糧價壓力。」

不過，上月食品價格指數仍比去年同期高13%，對苦於生活成本危機的消費者來說，能提供的喘息空間可能有限，像是7月麥片指數仍比一年前高17%，同期小麥價格也比一年前高25%。

數據顯示，7月植物油價 格比去年同期驟降19%，跌至十個月來的低點。FAO對此表示，這主要是全球棕櫚油、黃豆油、菜籽油、葵花油下跌所致，其中棕櫚油下跌的原因是印尼增加出口。

FAO首席經濟學家托雷羅另指出：「糧食價格從高點滑落，是各界樂見的事，尤其是從取得糧食的角度來看。然而，目前仍有諸多不確定性，包含高昂的肥料價格可能衝擊未來的產量和農民的生計、全球經濟展望黯淡、匯率 因素，都會對全球糧食安全帶來沉重的壓力。」