未來最大的經濟威脅是什麼？克魯曼等專家這麼說

能源、食物等物價高漲，使荷蘭7月通膨率飆上歷史新高水準，通膨勁揚已成為全球普遍的現象。 (歐新社 )

未來經濟面臨的最大風險是什麼？彭博資訊最新意見調查發現，在專家眼中，通膨、衰退等威脅是眼前最令人擔心的發展，長遠來看氣候變遷 和教育問題也令人憂心忡忡。

諾貝爾經濟學獎得主暨紐約市立大學教授克魯曼（Paul Krugman）表示，長期觀之，氣候變遷、戰爭這些恐怖的事情總是令人憂心；短期而言，他認為最大的經濟風險是聯準會（Fed）矯枉過正，為了壓制通膨而把經濟煞車踩得過猛。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）認為，最大的經濟風險是美國通膨預期變得「脫錨」，即消費者開始預期物價會一直漲個不停，並依據那種假設做支出決定，那將使通膨居高不下的情況持續得更久。他強調，Fed正盡一切努力避免這種情況發生。

俄亥俄州立大學經濟系教授羅根（Trevon Logan）說，通膨是最大的經濟風險。物價上漲侵蝕人人的購買力，妨礙經濟成長，而為了打通膨而收緊貨幣 政策，則可能打壓需求並推升失業率。政策力道太溫和可能控制不住通膨，但用力過猛，卻會嚴重打擊勞工家庭。

經濟研究聯合會（Conference Board）首席經濟學家皮特森（Dana Peterson）表示，她最擔心Fed升息打通膨導致美國經濟陷入衰退。目前經濟研究聯合會認為，今年底美國可能出現「短而淺」的衰退。

滙豐首席亞洲經濟學家范力民（Frederic Neumann）認為，最大的經濟風險是嚴重的「停滯性通膨」，即物價迅速上漲所需且漲個不停，但同時全球跌入衰退深淵。在這種情況下，全球央行 無法藉降息提供經濟緩衝，利率升高則加劇金融壓力。

全球在位最久央行總裁、從1990年9月執掌羅馬尼亞央行至今的伊薩雷斯庫（Mugur Isarescu）也指出，「停滯性通膨」是目前最大的經濟風險。他說，無論從經濟、財政和貨幣理論來看，都無法輕易壓制一波同時觸動通膨和衰退的震撼。就全球層級而論，要避免衰退「非常艱難」。

法國歐洲事務部長布恩（Laurence Boone）說，歐洲乃至於全世界此刻面臨的最大經濟風險，是能源與糧食危機。價格暴漲到讓中低收入戶負擔不起，中東和非洲有面臨饑荒之虞，而能源短缺則可能在歐洲釀成社會動盪。

世界銀行拉丁美洲與加勒比海地區首席經濟學家馬洛尼（William Maloney）說，此區未來成長率可能相當低，但他更擔心的是，新冠肺炎疫情期間教育空轉約一年半，因為遠距學習所需的技術不足。此區三分之一學子的科學和技術能力連低標都達不到，未來高科技創業家從何而來？約三成企業招聘不到所需的員工，全球比率大約是20%。

國際清算銀行（BIS）總裁卡斯騰斯（Agustín Carstens）指出，主要問題在於不確定性和地緣政治風險。「石油震撼」若是拖得很長，將使經濟復甦更加困難，導致通膨雖控制住、卻付出更大的代價。

世界貿易組織（WTO）祕書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）說，最大的經濟風險，是俄烏戰爭一直打下去。

國際貨幣基金（IMF）前首席經濟學家暨柏克萊加州大學經濟系教授奧布斯菲（Maurice Obstfeld）表示，全球面臨「環境退化」加速的重大問題，包括氣候變遷、生物多樣性流失、森林濫伐，到海洋和飲用水中的微塑料擴散等互有關聯的威脅， 但各國政治體制和全球治理機制卻似乎對因應這些生存危機卻顯得愈來愈無能為力。