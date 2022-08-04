等7月就業數據 那指3個月新高

由於交易員等待5日的7月就業報告，道瓊工業指數下跌，就業報告將提供勞動市場和經濟健康狀況的最新說法。美聯社

由於交易員等待5日的7月就業 報告，道瓊工業指數下跌，就業報告將提供勞動市場和經濟健康狀況的最新說法。

道指下跌85.68點或0.26%至3萬2726.82點。史坦普500指數在前一日觸及6月以來最高水平後下跌3.23點或0.08%至4151.94點。那斯達克綜合指數上漲52.42點或0.41%至1萬2720.58點，為5月初以來最高。

每周初請失業金人數略有上升，令投資 人感到壓力，他們正在關注勞動市場實力正在減弱的跡象。定5日發布的7月就業報告將顯示雇主上個月的招聘情況。《道瓊》經濟學家估計7月經濟增加25.8萬個工作崗位，低於6月的37.2萬個。失業率預計將保持在3.6%。

此外，投資人將在下周的7月消費者物價指數(CPI)報告中得到最新的通膨數據。

B. Riley Financial首席市場策略師霍根(Art Hogan)就5日的就業告表示：「我當然會認為今天是等待本周最重要的數據出爐的那些觀望日之一。」

油價因全球衰退擔憂而下跌，拖累能源類股下跌，成為史指中表現最差的類股，下跌3.6%。埃克森美孚和雪佛龍是該行業最大的輸家。

財報季仍在繼續，4日有大量報告。禮來(Eli Lilly)下跌2.52%，該公司未達到華爾街對上季業績的預期並調降全年預期。在調降未來財測後，Datadog和Lucid也下跌。

投資人等待就業報告，美國國債殖利率 也走低。

10年期國債殖利率本周觸及2.52%的低點，隨後迅速升至2.82%附近。4日下午交易在2.67%，處於該區間的中間。殖利率走勢與價格相反。

本周稍早時，隨著眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）訪問台灣，投資人擔心經濟衰退和與中國的緊張關係，殖利率大幅下跌。但又因Fed官員的鷹派言論而回升。

AmeriVet美國利率主管法蘭納洛(Greg Faranello)表示：「這是10年來10年期國債殖利率最大的盤中反轉之一。」

他說，英格蘭銀行讓情緒更惡化。英國央行將利率上調半個百分點，並預計將出現長期衰退。