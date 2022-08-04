我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀

等7月就業數據 那指3個月新高

記者張大仁／綜合報導
由於交易員等待5日的7月就業報告，道瓊工業指數下跌，就業報告將提供勞動市場和經濟健康狀況的最新說法。美聯社
由於交易員等待5日的7月就業報告，道瓊工業指數下跌，就業報告將提供勞動市場和經濟健康狀況的最新說法。美聯社

由於交易員等待5日的7月就業報告，道瓊工業指數下跌，就業報告將提供勞動市場和經濟健康狀況的最新說法。

道指下跌85.68點或0.26%至3萬2726.82點。史坦普500指數在前一日觸及6月以來最高水平後下跌3.23點或0.08%至4151.94點。那斯達克綜合指數上漲52.42點或0.41%至1萬2720.58點，為5月初以來最高。

每周初請失業金人數略有上升，令投資人感到壓力，他們正在關注勞動市場實力正在減弱的跡象。定5日發布的7月就業報告將顯示雇主上個月的招聘情況。《道瓊》經濟學家估計7月經濟增加25.8萬個工作崗位，低於6月的37.2萬個。失業率預計將保持在3.6%。

此外，投資人將在下周的7月消費者物價指數(CPI)報告中得到最新的通膨數據。

B. Riley Financial首席市場策略師霍根(Art Hogan)就5日的就業告表示：「我當然會認為今天是等待本周最重要的數據出爐的那些觀望日之一。」

油價因全球衰退擔憂而下跌，拖累能源類股下跌，成為史指中表現最差的類股，下跌3.6%。埃克森美孚和雪佛龍是該行業最大的輸家。

財報季仍在繼續，4日有大量報告。禮來(Eli Lilly)下跌2.52%，該公司未達到華爾街對上季業績的預期並調降全年預期。在調降未來財測後，Datadog和Lucid也下跌。

投資人等待就業報告，美國國債殖利率也走低。

10年期國債殖利率本周觸及2.52%的低點，隨後迅速升至2.82%附近。4日下午交易在2.67%，處於該區間的中間。殖利率走勢與價格相反。

本周稍早時，隨著眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）訪問台灣，投資人擔心經濟衰退和與中國的緊張關係，殖利率大幅下跌。但又因Fed官員的鷹派言論而回升。

AmeriVet美國利率主管法蘭納洛(Greg Faranello)表示：「這是10年來10年期國債殖利率最大的盤中反轉之一。」

他說，英格蘭銀行讓情緒更惡化。英國央行將利率上調半個百分點，並預計將出現長期衰退。

殖利率 就業 投資

上一則

月租費上漲 租車不如買車？

延伸閱讀

馬州、維州猴痘確診病例 均超過百例

馬州、維州猴痘確診病例 均超過百例

修建公路？蒙郡要求聯邦9/17評估後再定

修建公路？蒙郡要求聯邦9/17評估後再定
馬州喬郡非裔女郡長 連任在望

馬州喬郡非裔女郡長 連任在望

馬州申請隱蔽攜槍證 不用理由

馬州申請隱蔽攜槍證 不用理由

熱門新聞

超微本周將公布財報，在此前夕傳來市值超車英特爾的好消息。 路透

超微市值超車英特爾 英特爾CEO：股價崩是咎由自取

2022-07-30 12:54
加密幣下跌，拖累百達翡麗等名表的價格下跌。Getty Images

加密幣重挫 拖累勞力士、百達翡麗等名表價格

2022-07-29 09:53
美國著名投資人羅傑斯認為，此生最慘熊市將至。（取材自維基百科）

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

2022-07-27 22:47
史坦普500指數連兩日下跌，因投資人評估美國和中國之間的緊張局勢加劇，眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣，並對聯準會(Fed)行長們關於Fed前進道路的評論做出反應。路透

美中緊張+Fed放話 道指跌逾400點

2022-08-02 16:39
美國房地產價格正在下跌，交易轉趨清淡，銀行也收緊放款。(美聯社)

熱門標的物也下跌 美房地產反轉 價跌量縮

2022-07-31 16:57
Google執行長皮伽在全體員工大會中表示，他們的生產力並未達到整個員工數應有的水準，呼籲員工協助創建一個專注在工作任務的文化，並且更多聚焦在產品和顧客。（路透）

不滿生產力低落 Google執行長要員工衝刺 因應總經挑戰

2022-07-31 22:21

超人氣

更多 >
解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標
兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評
裴洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

裴洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國
「裴洛西傷口灑鹽 」耶魯學者：美中衝突升級僅有利地方政治

「裴洛西傷口灑鹽 」耶魯學者：美中衝突升級僅有利地方政治
裴洛西訪韓 尹錫悅稱「休假」不見惹民怨 改口將通話

裴洛西訪韓 尹錫悅稱「休假」不見惹民怨 改口將通話