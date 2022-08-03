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這檔頂尖避險基金也栽跟斗 今年上半崩跌50%都怪通膨

編譯黃淑玲／綜合外電
紐約證券交易所。(路透)
紐約證券交易所。(路透)

知名基金經理人科爾曼（Chase Coleman）所掌理的避險基金「老虎環球」（Tiger Global）第2季劇烈虧損，反映科技股動盪已導致全球最大之一的避險基金表現灰頭土臉。

金融時報見到一封給投資人的信函報導，老虎環球管理公司旗下一檔只做多的基金上季在計入手續費後下跌63.6%；該公司的旗艦基金上半年計入手續費後重挫50%，原因是低估了物價上漲帶來的衝擊。

老虎環球對投資人說：「檢討上半年的表現，我們顯然低估了全球通膨上升的衝擊，進入2022年時，曝險太高。」

老虎基金過去完全無懼通膨，因為相信科技變革帶來的是「通縮」，而這確實也在後危機時代股市牛市中充分展現。過去十年，老虎環球大力押注美國和中國大陸的科技與軟體股票，成為全球表現最佳與成長最快的避險基金，曾經創下數百億美元的獲利。

不過俄烏開戰，接著又引發通膨急升、美國聯準會（Fed）快速轉鷹，基金公司因應準備不及。老虎環球表示，「這次我們沒有看重情況的特殊性，這個特別狀況令通膨一再攀高而且持續」，基金於是過度曝險於波動很大的金融市場。

成立於2001年的「老虎環球」基金，現在年化淨報酬率低於15%，創下歷史最低紀錄。

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