我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

旋風訪台後 波洛西專機飛南韓繞路 不經東海

日經：台海開戰 全球經損估2.61兆美元

編譯林奇賢／綜合外電
日經估計，若台海開戰，西方國家將對中國祭出經濟制裁，全球經濟產值將因此損失2.61兆美元。路透
日經估計，若台海開戰，西方國家將對中國祭出經濟制裁，全球經濟產值將因此損失2.61兆美元。路透

日經新聞分析，若中國對台灣發動攻擊，全球經濟產值估計將損失2.61兆美元，因西方國家將對中國祭出制裁，導致中國和其所有貿易夥伴國均蒙受龐大的經濟損失，衝擊將大於對俄制裁和新冠疫情

日經新聞報導，如果中國入侵台灣，可能像出兵烏克蘭的俄國一樣遭制裁，「若制裁施加在中國，不僅會引發全球金融市場混亂，也對衝擊全球物流，包括間接衝擊，全世界將遭受難以估量的經濟損失」。

日經分析指出，若中國和38個經濟合作暨發展組織（OECD）成員國起衝突，對中國的制裁將抹除中國從出口獲得的附加價值1.34兆美元。這個數字相當於中國名目國內生產毛額（GDP）的約10%。

此外，這38個國家出口到中國的附加價值也會消失。

這意味著全球價值2.61兆美元（全球GDP的3%）的需求遭受衝擊。中國與其他國家之間的大部分雙向投資也將停止，重創全球金融市場。

根據日經的分析，在美國、歐洲和日本與中國中斷貿易的情境下，共1.91兆美元的附加價值將蒸發（包含中國受損的1.6兆美元），相當於全球GDP的2.2%。預計中國名目GDP將減少7.6%，日本減少3.7%、歐洲減少2.1%、美國減少1.3%。

這個衝擊料將大於對俄制裁和新冠疫情。日經說：「雖然難以進行簡單的比較，但中國的GDP總額是俄國的十倍左右。」此外，考量到新冠疫情已導致全球貿易萎縮8%、全球GDP規模減少2%，衝擊可能還會更大。有鑑於此，對中國予以經濟制裁將是把雙面刃，不像制裁俄國那麼容易。

另一方面，若對中國的經濟制裁化為現實，全球經濟可能分裂成兩大競爭體系，一個是以美歐為首的先進西方國家，另一個是俄中為首的新興國家。

疫情 俄國 日本

上一則

晶片荒未解 任天堂Switch上季銷售銳減逾20%

延伸閱讀

亞特蘭大Fed大砍第3季GDP

亞特蘭大Fed大砍第3季GDP
俄國挺中護主權 稱美挑釁惡化情勢

俄國挺中護主權 稱美挑釁惡化情勢
BBC專訪 藍委陳以信：波洛西非代表拜登 陸別過度反應

BBC專訪 藍委陳以信：波洛西非代表拜登 陸別過度反應
接見波洛西 蔡英文：對軍事威脅不退縮、維護台海和平

接見波洛西 蔡英文：對軍事威脅不退縮、維護台海和平

熱門新聞

美國著名投資人羅傑斯認為，此生最慘熊市將至。（取材自維基百科）

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

2022-07-27 22:47
美國一位理財達人Steve Adcock跟他的妻子，兩人分別在33歲和35歲退休。 （取材自CNBC）

35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元

2022-07-26 17:54
超微本周將公布財報，在此前夕傳來市值超車英特爾的好消息。 路透

超微市值超車英特爾 英特爾CEO：股價崩是咎由自取

2022-07-30 12:54
聯準會主席鮑爾宣布升息0.75個百分點以對抗通膨。(美聯社)

可能放慢升息 那指大漲逾4%

2022-07-27 16:30
加密幣下跌，拖累百達翡麗等名表的價格下跌。Getty Images

加密幣重挫 拖累勞力士、百達翡麗等名表價格

2022-07-29 09:53
聯準會（Fed）在美東7月27日下午2時再次宣布升息3碼（0.75個百分點），聯邦資金利率區間來到2.25%～2.5%，符合市場預期。 歐新社

一如預期 Fed再度升息3碼

2022-07-27 14:17

超人氣

更多 >
解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了
波洛西華郵投書全文 解釋堅持訪台原因

波洛西華郵投書全文 解釋堅持訪台原因
影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」紐約州參議員劉醇逸電話收到歧視留言

影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」紐約州參議員劉醇逸電話收到歧視留言
波洛西效應？中：王毅出席東亞外長會 不見布林肯

波洛西效應？中：王毅出席東亞外長會 不見布林肯
黃安賭輸了 波洛西確定抵台 他耍賴「不嫁蔡英文」

黃安賭輸了 波洛西確定抵台 他耍賴「不嫁蔡英文」