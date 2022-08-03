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晶片荒未解 任天堂Switch上季銷售銳減逾20%

編譯易起宇／綜合外電
受晶片短缺影響，任天堂遊戲機Switch上季銷售年比銳減逾20%。美聯社
受晶片短缺影響，任天堂遊戲機Switch上季銷售年比銳減逾20%。美聯社

日本遊戲大廠任天堂3日表示，由於晶片短缺，遊戲機Switch上季年比銷售銳減23%，軟體銷售也同樣下滑，整體獲利不如市場預期。

任天堂表示，上季（4-6月，會計年度第1季）營業利益為1,017億日圓（7.63億美元），營收為3,075億日圓，不如分析師平均預期的1,152億日圓和3,321億日圓；Switch上季銷售343萬台，低於去年同期的445萬台；軟體銷售也從去年同期的4,530萬套，減少為4,140萬套。

任天堂表示，Switch在所有地區的需求維持穩定，晶片採購預料會在夏末到秋季間有所改善，截至明年3月底止的今年度Switch銷售預測仍維持在2,100萬台，只不過低於去年銷售的2,300萬台。

另外，Switch的軟體銷量預料將一路加速到年底，因為多款暢銷遊戲續作將陸續推出，包括9月發售的漆彈射擊遊戲「斯普拉遁3」和11月的「寶可夢 朱／紫」。

任天堂這份財報呼應上周對手公司Sony的財報。Sony表示，由於上季遊戲銷售大幅下滑，今年遊戲部門全年獲利預期將下調16%。

新冠疫情引發的遊戲熱潮似乎已經退燒。業界團體NPD表示，美國玩家今年第2季打電玩遊戲的時間比去年同期減少13%。這個影響對Sony而言的衝擊較嚴重。Sony上周表示，旗下遊戲機PlayStation的玩家遊玩時間比去年同期減少15%。

任天堂 晶片 營收

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