螞蟻系人事變動 倪行軍出任支付寶董座

據界面新聞報導，支付寶（中國）網路技術有限公司法定代表人、董事長將由井賢棟變更為倪行軍。（新華網）

阿里巴巴與螞蟻集團 繼續出現人事變動，螞蟻系的支付寶 （中國）網絡技術有限公司法定代表人、董事長將由井賢棟變更為倪行軍。知情人士透露，支付寶方面已向工商部門提交了變更申請並順利獲批。

界面新聞報導，倪行軍花名為「苗人鳳」，於2003年加入阿里巴巴集團，是支付寶創始團隊核心成員，為螞蟻集團資深副總裁、首席技術官。

過往經歷中，倪行軍也是支付寶早期版本研發者，歷任程序員、產品架構師、行業產品技術負責人、支付寶執行副班長，曾參與支付寶各代技術架構的規劃，快捷支付、支付寶錢包、線下支付等幾次重大業務戰略的實施與落地。

歷經高壓監管整頓，目前尋求東山再起的阿里巴巴與螞蟻集團近日繼續釋放業務分家訊號。

阿里巴巴在7月26日公布的財年報告顯示，控制阿里的合夥人制度人數大幅縮減，此外螞蟻高管全數退出阿里合夥人，雙方也修訂協議，終止數據共用等。

阿里巴巴董事會主席張勇在當中致股東信裡表示，做出一系列組織架構等變革，嘗試多元治理結構下的經營責任制，阿里當前是多業務引擎共同驅動的集團，因此業務要有更獨立的經營策略和管理意識來應對市場變化，組織也該更敏捷、靈活。

公開信息顯示，支付寶成立於2004年，是支付寶支付牌照持牌主體，註冊地在上海，技術開發人員占比超過50%。

業務方面，公司面向商家機構開放支付技術，並提供收單服務，目前服務8000萬商家和10億消費者。

先前支付寶互聯網板塊（支付寶App ）的主體公司支付寶（杭州）信息技術有限公司，也發生了董監高變更，由支付寶App負責人李娟出任總經理。

而在7月21日，支付寶舉辦「2022支付寶合作夥伴大會」，首次對外展示了支付寶商家數字化自營運模型，伴隨著支付寶兩大主體公司新任管理層落定，支付科技和數字互聯的「兩個支付寶」業務模式也逐步顯現。